Maradona urgirao da se Mesi suspenduje?

Reprezentacija Argentine nalazi se u sve većem problemu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, poslije novog razočaravajućeg poraza.

'Gaučosi' su poraženi u La Pasu od Bolivije (2:0), pa su sada na petoj poziciji, koja vodi u baraž za plasman na Mundijal.

Ipak, daleko već problem, na četiri runde do kraja, jeste suspenzija Lionela Mesija na četiri susreta zbog vrijeđanja arbitra u minimalnom slavlju na Čileom (1:0).

Argentinci će biti bez kapitena i najboljeg igrača na gostovanju Urugvaju, kod kuće protiv Venecuele, odnosno Perua, dok bi trebalo da bude u sastavu 10. oktobra na zatvaranju kvalifikacija protiv Ekvadora u Kitu.

Međutim, ni tu nije kraj – pošto tamošnji novinari pišu da je ključnu ulogu u kažnjavanju Mesija imao visoki savjetnik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Dijego Armando Maradona, prenosi B92.

Kako se navodi, najbolji fudbaler svih vremena insistirao da njegov nasljednik bude oštrije kažnjen.

"Razgovarao sam sa čovekom zaposlenim u FIFA i on mi je potvrdio da je Maradona 'pogurao' Mesijevu kaznu", napisao je na Twitteru novinar Gonsa Stupenengo.

''Maradona as an ambassador of FIFA gave the go-ahead to Messi's 4 game ban decision.''



Keep hating the greatest ever.. pic.twitter.com/FC5GqV7Ucg