Maribor hita ka Ligi šampiona, šest golova u Brižu

Dva najzanimljivija meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona su u srijedu odigrali Ajaks i Nica i Briž i Bašakšehir.

Nica i Ajaks su remizirali 1:1, u meču u kome je Mario Baloteli doveo Nicu u vođstvo u 32. minutu.

Svega pet minuta u nastavku je bilo potrebno Holanđanima da uzvrate preko Van De Beka koji je Ajaksu doneo egal. "Blickrig" Klub Briža u uvodnih 16 minuta prvog poluvremena nagovijestio je da bi to mogao da bude potop za Turke.

Mosoro i Elija za pola sata u nastavku preokreću rezultat, a Briž se našao u nebranom grožđu. Srećom po njih, Belgijanci su drugim golom Densvila uspjeli da iščupaju bod timu iz Istanbula.

Podmlađena ekipa Maribora savladala je islandski Hafnarfjordur u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa 1:0.

Tim slovenačkog stručnjaka Darka Milaniča je bio konkretniji i to se isplatilo. U 43. minutu Marvan Kaba je šutirao i umalo savladao golmana islandske ekipe, ali je ostalo 0:0.

Slovenci su do važne prednosti kod kuće došli u 54. minutu preko Markosa Tavaresa, nakon čega su preuzeli inicijativu i zaprijetili još nekoliko puta, ali je rezultat ostao nepromijenjen, 1:0.

Astana je pobjedila poljsku Legiju sa 3:1. Vodila je Astana našeg Đorđa Despotovića golovima Kabanange i Maevskog sve do 71. minuta sa 2:0. Sadiku je tada Poljacima ulio nadu koju je u nadoknadi vremena ugasio Tvumasi trećim golom za Kazahstance.

Škotski Seltik je oslabljen za Leja Grifita i Musu Dembelea odigrao svoj meč protiv norveškog Rozenborga s nadom da bi mogao do povoljnog rezultata. Pretili su Stjuart Armstrong i Džejms Forest za Seltik, a na drugoj strani je iz slobodnog udarca to učinio Vegar Egen Hedenstad, ali su mreže do kraja utakmice mirovale, pa dve ekipe čekaju revanš sljedeće srijede u Trondhajmu.

Zvezdin "dželat" od prošle godine bugarski Ludogorec izgubio je sa 2:0 od izraelske ekipe Hapoel Ber Ševa, pa revanš u Razgradu čeka sa rezultatskim deficitom. Dinamo Kijev i Jang Bojs su odigrali 3:1, pa su Jang Bojsi u teškoj situaciji pred revanš, dok je u nešto boljoj kiparski APOEL koji je sa 1:0 izgubio od rumunskog Vitorula.

(B92)