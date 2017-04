Mario Stanić za "Nezavisne": Niko ne vrijedi 80 miliona evra

Niko ne vrijedi 80 miliona, ali nogomet je precijenjen već 20 godina, smatra Mario Stanić, bivši hrvatski reprezentativac i osvajač bronze na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj.

Rođeni Sarajlija, koji je karijeru započeo u Željezničaru, a životni put ga preko Croatije, Sportinga, Benfike, Briža i Parme odveo sve do Čelsija, u razgovoru za "Nezavisne" analizirao je trenutno stanje u svjetskom i regionalnom fudbalu. Osvrćući se na završnicu Lige evropskih šampiona, blagu prednost dao je Atletiko Madridu, a dotakao se i reprezentativnih selekcija regiona, od kojih je, kako tvrdi, Hrvatska jedina izgradila kult. Upoređujući fudbal nekad i danas, smatra da je sistem vrijednosti značajno uzdrman i da je trend rasta transfera u najvažnijoj sporednoj stvari na planeti eliminisao prosjek i srednji stalež.

"Nogomet je precijenjen već 20 godina. Ako ćemo realno govoriti, tu su nekakve cifre enormne. Izgubio se srednji stalež. Ako je neko iznad prosjeka, dobiće i kamione i avione i miliona, dok se svi ostali gotovo jednako tretiraju bez obzira na to da li su manje ili više dobri. Bojim se da će se iznosi još više dizati, a to nije dobro, jer ćemo dobiti elitni i siromašni nogomet", rekao je Mario Stanić.

NN: Vrijedi li ijedan igrač 80 ili više miliona?

STANIĆ: Kada vidim kolike se cifre daju za igrače zapitam se gdje je tu kraj. Ako se nastavi ovako, nogomet će pojesti samog sebe iznutra, jer bez obzira na to što ti klubovi očigledno imaju nekakav interes pa daju 50, 60, 70, 80 miliona... ipak bi trebalo povući nekakvu crtu. Ja ću reći da niko ne vrijedi te neke silne milione. To je novac da vam stane pamet, ali isto tako ako je neko platio igrača enormno on mu se očigledno isplatio pa samim tim i vrijedi. Nogomet je postao biznis koji je privukao razne lobije, koji vrtoglavim ciframa bildaju mišiće. Pitam se gdje će nas to sve odvesti.

NN: Koliko se fudbal promijenio od Vašeg vremena?

STANIĆ: Drastično. Nogomet evoluira konstantno. Svjedoci smo svakodnevno kako se ritam podiže i jedino mi je žao što naše lige u tom segmentu kaskaju. To najviše boli, jer se kvalitet osipa.

NN: U kojem je stanju reprezentativni fudbal u regiji?

STANIĆ: Hrvatska je već godinama, usudiću se reći i decenijama, nametnula neki standard po pitanju kvalifikacija i nastupa na svjetskim i evropskim prvenstvima. Naravno da ima oscilacija i kod nas i mi znamo zakomplicirati sebi život u grupi, ali su "vatreni" i dalje u odnosu na sve ostale u regionu najsigurniji i najkompaktniji. Momčad sa glavom i repom. Izgradili smo identitet, autentičnost i sve što treba jednoj reprezentaciji.

NN: Šta nedostaje ostalim reprezentacijama?

STANIĆ: Kada je riječ o BiH, što se tiče kvalitete igračkog kadra mislim da bi definitivno morali malo bolje kotirati na tebali i rezultatski. Slična situacija je i sa Srbijom, koja ima sjajne pojedince, ali već dugo ne djeluju kao momčad. Mislim da se treba poraditi na unutarnjem duhu tima. Ozračje mora biti bolje, mora biti autokritike, jer ako ima sitnih interesa onda i skup fantastičnih pojedinaca nije toliko učinkovit. Hrvatska je te bolesti prebolovala. Treba stvoriti kult reprezentacije u BiH i Srbiji. Hrvatska ga kontinuirano stvara od uspjeha iz 1998. i bronce u Francuskoj.

NN: Ko su Vaši favoriti u Ligi šampiona?

STANIĆ: Teško se opredijeliti za nekoga i dati mu prednost u poluzavršnici, jer tu niko nije mogao doći slučajno. Sve ekipe koje su ostale imaju i kvalitetu i snagu i psihičku stabilnost. Odlučivaće možda sitnice, trenutna inspiracija, protivnička greška... Ne znam, možda će Real Madridu uspjeti ono što nije nikome, a to je da obrani titulu iako je pitanje kako će to sve izgledati u dvomeču s izuzetno neugodnim Atletiko Madridom. Atletiko je po mom mišljenju i ranijih godina trebalo da osvoji trofej, pa je ova sezona možda idelna da to ostvari.

NN: Kakve su šanse Juventusu?

STANIĆ: "Juve" je pokazao da se na njih i te kako može računati. Ne samo u Ligi prvaka. Briljiraju i u Seriji A, a meni i, vjerujem, većini ljubitelja nogometa s naših prostora simpatični su i zbog Miralema Pjanića, koji igra sezonu karijere, ili Marija Mandžukića, koji dugi niz godina potvrđuje vrhunsku klasu. Žao mi je što se Marko Pjaca povrijedio. Jedino mi smeta, ne samo kod njih, nego i kod ostalih timova, što se sve manje riskira i sve više igra na grešku protivnika. Iako je to i normalno, s obzirom na ulog, ja bih više volio otvoreniji pristup.

NN: Je li Vas neka ekipa razočarala ove sezone?

STANIĆ: Svi smo mi očekivali da će Barcelona doći do kraja, osvojiti ili barem doći do poluzavršnice ili finala. Međutim, ništa od toga nije bilo, pa bi se to moglo nazvati nekim razočaranjem. Mnogi su vidjeli i Bajern barem među četiri najbolje, ali desila se ta čudna utakmica s Realom, o kojoj se dosta pisalo i govorilo, pa nemam ništa da dodam.

NN: Ko Vas je pozitivno iznenadio?

STANIĆ: Mnogi će reći Monako je najugodnije iznenađenje. Ipak, one koji malo bolje i duže prate Prvenstvo Francuske to neće začuditi. Imaju izuzetno čvrstu kompaktnu momčad, koju je veoma teško eliminirati u bilo kojoj fazi igre.

"Željo" u srcu

Iako već više od 25 godine ne živi u Sarajevu, Stanić kaže da prva ljubav zaborava nema. To je za njega u sportskom smislu Željezničar.

"Da, razgovaramo često, posjetim 'Želju' uvijek kada sam u Sarajevu. Navijam za Željezničar, koji mi je uvijek u srcu. Nadam se da ćemo osvojiti titulu ove sezone. Iznad svega mi je drago da je uspio napraviti istočnu tribinu. To je akcija hvale vrijedna, posebno jer su iskonektirali taj dio s publikom, koja je osjetila važnost i participirala u izgradnji. Navijači su učestvovali u oživljavanju nečega što je umiralo. To je kvalitetan primjer kako se i teškim ekonomskim uvjetima sve može ako priča ima smisla", kaže Stanić.

77

nastupa i 12 postignutih golova upisao je Mario Stanić u dresu Željezničara od 1988. do 1992. godine

2003/2004

sezone zbog povrede koljena Stanić je morao završiti karijeru, u kojoj je imao priliku nastupati za dvije reprezentacije SFRJ i Hrvatsku