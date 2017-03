Maskerano priznao da je PSŽ oštećen (VIDEO)

Sportska vijest dana, vjerovatno i mjeseca je nevjerovatan plasman Barselone u četvrtfinale Lige šampiona.

Katalonci su u prvoj utakmici izgubili sa 4:0, a u revanšu na Kamp Nou deklasirali su PSŽ sa 6:1 i tako otišli dalje, dok Francuzi, i te kako, imaju za čim da žale.

Međutim, dosta bure podigao je konačan rezultat, jer mnogi smatraju da je tim iz Pariza mnogo oštećen. Neki su se fokusirali na dva penala koja su dosuđena Barseloni, tvrdeći da nije bilo razloga da se svira najstroža kazna u tim slučajevima, dok drugi tvrde da je PSŽ, sa druge strane, oštećen za jedanaesterac, koji bi ih mogao odvesti u četvrtfinale.

Dvije su situacije za koje bi se, možda, moglo reći da su trebale biti od strane sudije pretvorene u penale.

Prva je situacija kada je Havijer Maskerano igrao rukom u kaznenom prostoru. Ipak tu se sudiji može progledati kroz prste zbog toga što je lopta bila "napucana" igraču Barselone u ruku.

Mogućnost za penal bila je mnogo veća u drugoj situaciji. Glavni akter je ponovo bio Maskerano. Di Marija je izašao sam na golmana Katalonaca, zategao da šutne loptu, ali je Havijer uklizao iza njega i udario ga po nozi pa je Argentinac poslao loptu visoko iznad gola.

Sam igrač Barselone je nakon meča priznao da je Pari Sen Žermen u ovoj situaciji oštećen.

"Jasno je da sam faulirao Di Mariju, ali to nije razlog zašto smo prošli PSŽ", rekao je Maskerano poslije utakmice.

Mascherano blatantly admits bringing Di Maria down in the box. But the media is too busy celebrating a scandal. pic.twitter.com/fLHgGzgmV9