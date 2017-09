Maskirani napadači palicama pretukli trenera Dinama

Moj privatni život je čist, bez mrlje. Samo želim biti nogometni trener. Ako mi to netko želi oduzeti, neka izvadi pištolj i puca u mene, rekao je Mario Cvitanović, trener Dinama, koji je u srijedu naveče napadnut palicama.

Trenera "modrih" palicama su napale dvije maskirane osobe na ulazu u njegov stan u naselju Vrbik. Policija nije ulazila u detalje napada jer je istraga u toku, a Cvitanović je noć proveo u bolnici "Sveti duh", nakon čega je pušten. Utvrđeno je da mu je slomljena ruka, a većih povreda na sreću nije bilo. Stavljen mu je gips na podlakticu i ustanovljeno je da nema unutrašnje krvarenje ni potres mozga. Kao što je rečeno, istraga je još u toku pa nisu poznati motivi napada na trenera Dinama. On nije prvi čovjek iz Dinama koji se našao na meti napadača. Podsjetimo, krajem avgusta je kod Tomislavgrada meta napadača bio Zdravko Mamić, kojeg su dva napadača upucala u nogu.

Dan nakon napada javnosti se obratio Cvitanović, koji je istakao da je njegov "privatni život čist kao suza, tu nema nijedne sjenke."

"Želim biti trener, samo to, trener koji će se baviti nogometom. Cilj mi je da budemo prvaci, da igramo što bolje, da pobjeđujemo. Moj privatni ivot je čist, bez mrlje. Školovao sam se za nogomet, živim za nogomet i to mi ne mogu oduzeti. Samo želim biti nogometni trener. Ako mi to netko želi oduzeti, neka izvadi pištolj i puca u mene", poručio je trener "modrih", koji je juče odradio trening fudbalera Dinama i zahvalio svima koji su mu pruili podršku.

Krešimir Antolić, član Uprave Dinama zadužen za bezbjednost, istakao je da je Cvitanović veoma hrabar jer se odmah vratio na posao i tako još jednom pokazao ljubav prema klubu.

"Našeg trenera napala su dva zamaskirana idiota, koji su bili toliko 'hrabri' da su skriveni i maskirani čekali Marija", počeo je Antolić i dodao da ne želi da iznosi detalje napada u javnost jer policija još nije završila istragu i nastavio:

"Napad na Marija događa se u atmosferi općeg napada na Dinamo i ne tražim, nego zahtijevam od nadležnih institucija da svim sredstvima to zaustave. Nećemo se predati, jer nismo kukavice. Ali, kod 280 ljudi koji svaki dan dolaze raditi u Dinamo, postoji strah od toga da će upasti retardi s kukuljicama i pretući ih. Dinamo je poduzeo mjere zaštite sa svoje strane, jer kada bismo čekali institucije da odrade svoj posao..."

Antolić je podsjetio da je Dinamo u srijedu dobio kaznu Disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) jer su navijači "modrih" protiv Rudeša skandirali "Pili smo pelina, pušili smo trave, najviše volimo Mamića bez glave".

"Što na to kaže država?" retorički je upitao Antolić i zaključio:

"Nedavno je upućen proglas o početku akcije kojom se Dinamo vraća navijačima i nakon toga je cijeli grad oblijepljen plakatima s prekriženom glavom Zdravka Mamića. Na to smo poslali pisma na desetke državnih institucija, a dobili smo odgovor samo od jedne."