Mažić i ekipa sjajni, Englezi "poklopili" Vengera

Srpski sudija Milorad Mažić i njegovi saradnici sudili su duel minhenskog Bajerna i Arsena u Ligi šampiona, a naravno kao i mnogo puta do sada taj posao su odlično odradili čemu svjedoče i pohvale brojnih stručnjaka.

Dok su mišljenja fudbalskih navijača i laika podeljenja, ona stručna nisu.

Srpske sudije su na meču Bajern – Arsenal (5:1) pokazale kako izgleda jedan kvalitetan tim. U meču gdje je posla i te kako bilo, Đurđević, Ristić, Grujić i Đokić su zajednički kreirali savršenu sliku najboljeg srpskog sudije u utakmici osmine finala Lige šampiona.

Mažića i njegov tim su poslije meča ”na sva usta” hvalili nekadašnji fudbaleri Mihael Balak i Rio Ferdinan. Njih dvojica su sada stručni komentatori "Sky Sporta" i u programu uživo imali su samo riječi hvale.

Oni su istakli sjajnu kontrolu meča, tačne odluke u krucijalnim momentima i sjajan autoritet kojim je Mažić smirivao uzavrelu atmosferu. Pogotovo u prvom poluvremenu.

Ono što je možda još i bitnije, srpski sudijski tim pohvalio je nekadašnji sudija Hauard Veb. On je na engleskoj televiziji izjavio da je na Alijanc Areni gledao ”najboljeg Mažića do sada.”

Ubijeđen je da je Srbin sazrio za velika finala zajedno sa svojim timom.

"Imao je potpunu kontrolu utakmice. U važnim odlukama bio je tačan i sjajno postavljen. Timski rad je bio fenomenalani zaista bez pretjerivanja mogu da kažem da je Mažić sa svojim timom ovu, ne tako laku utakmicu, sjajno odsudio", rekao je Veb tokom programa uživo.

Pohvale na račun srpskog sudijskog tima stigle su i od Dejana Nedića, čovjeka koji komentariše i analizira suđenje na RTS-u.

Nedić je inače bivši sudija UEFA i predsjednik strukovne organizacije FS Beograda. Dakle, čovjek čije reči imaju posebnu težinu.

On je posebno apostrofirao sjajnu komunikaciju srpskog sudijskog tima, kada su pomoćnici iza gola u dva navrata sugerisali Mažiću kakvu odluku da donese. Kod druge situacije igrači Bajerna su čak tražili penal, ali je Grujić bio taj koji je, zajedno sa Ristićem, pomogao Mažiću.

Nedić je, takođe, detaljno analizirao svaku spornu situaciju i došao do zaključka da su Mažić i ekipa odradili sjajan posao.

Otuda i ne bi trebalo da vas začudi ukoliko se srpski sudijski tim nađe u nekom finalu – Lige šampiona ili Lige Evrope.

Venger "kukao", Englezi mu začepili usta

Naravno, rezultat se nije svidio ljudima u Arsenalu, posebno treneru Arsenu Vengeru. Zbog toga su razlog očajne partije tražili u sudijama.

U Arsenalu su počeli da se hvataju za slamku napadajući Milorada Mažića za suđenje tokom meča sa Bajernom, ali je Arsen Venger ekspresno dobio odgovor ostrvskih medija.

Kada izgubite od Bajerna sa 5:1 u Minhenu, uz to vam se dosudi penal, a progleda kroz prste kada je trebalo jedan da se svira protivniku, teško je da išta možete reći o arbitraži. Venger više nije imao kuda, pa je čak za banalnu situaciju okrivio srpsku sudijsku ekipu.

Na ostrvu se to ne toleriše, Venger nema više povjerenje ni navijača, pa je reakcija “The Suna” bila oštra, kroz naslov “Arsenal ne može da se žali na sudije, imali su sreće što Bajernu nije sviran penal u drugom poluvremenu”, čime se aludira na jedno igranje rukom.

"Arsenalov penal u prvom poluvremenu bila je laka odluka za srpskog sudiju Milorada Mažića. Bajernov napadač Robert Levandovski nije vidio da je ispred njega Loran Koščelni. Udario ga je, bila je to ispravna odluka sudije. Ali ne mislim da je bio penal za Bajern kada je David Alaba pogodio ruku Belerina, Mažić je još jednom bio korektan, Arsenalov igrač je bio u prirodnoj poziciji, a udaljenost je bila mala, pa Belerin nije imao vremena da se pomjeri. Arsenal je srećan što nije sviran penal kada je Kiran Gibs mogao da dobije i crveni karton zbog igranja rukom ispred gol linije. Bila je to čista gol šansa, možda je sudija imao male simpatije za 'Tobdžije' s obzirom na rezultat na semaforu", napisao je kolumnista "The Suna".

“Guardijan” se nije bavio arbitražom Mažića i ekipe, dok je “Daily mail” jednom od najboljih arbitara svijeta dao tek šesticu.

(NN, Telegraf.rs)