Mesi konačno srušio Bufona, asistencija Žileta za Benfiku

U utorak se igralo osam mečeva prvog kola grupne faze nove sezone Lige šampiona. Derbi je na programu bio na "Kamp Nou" gdje je na megdan Barseloni stigao Juventus u reprizi finala iz 2015. godine. Katalonci su slavili sa 3:0, a Lionel Mesi je prvi i drugi put uspio u karijeri da savlada Bufona.

Ofanzivac Barselone Lionel Mesi postigao je svoj prvi pogodak protiv legendarnog Đanluiđija Bufona u 45. minutu poslije odllične akcije i duplog pasa sa Luisom Suarezom, nakon čega je uslijedio šut po zemlji pravo u mrežu. Zanimljivo je da je Mesi prvi gol golmanu Juventusa postigao tek u svom prvom kontaktu sa loptom u protivničkom šesnaestercu na meču. To je takođe bio njegov 95. gol u Ligi šampiona.

U nastavku meča je ponovo Mesi bio ključna karika u napadu Barse, a poslije njegovog udarca u 56. minutu lopta je stigla do Ivana Rakitića, kome za 2:0 nije bilo teško da savlada Bufona. Kada je postigao prvi gol protiv Bufona, Mesiju nije bilo mnogo teško da pogodi i drugi put, a to se dogodilo u 69. minutu, poslije akcije u kojoj su fudbaleri katalonskog kluba ukrali loptu ispred svog gola, da bi je zatim Inijesta proslijedio do saigrača za pogodak.

Prvi azerbejdžanski klub u grupnoj fazi Lige šampiona Karabag je stigao na "Stamford Bridž", ali se vrlo brzo našao u problemu pošto je već u 5. minutu sjajan gol za Čelsi postigao Pedro. Na 2:0 se čekalo do 30. minuta kada je fenomenalan gol postigao novi fudbaler Plavaca Davide Zapakosta. Bivši fudbaler Torina u svom prvom evropskom meču je prošao po desnoj strani terena preko 50 metara, pogledao ka šesnaestercu i u pokušaju centaršuta savladao iz daljine golmana Karabaga Ibrahima Šehića.

Na 3:0 je povisio udarcem glavom Cezar Aspilikueta u 55, a u 72. je bio precizan i Tiemue Bakajoko za 4:0. Na 5:0 je povisio Miši Batšuaji u 76, dok je autogolom u 82. minutu Karabag sa 6:0 "zakopao" Maksim Medvedev.

Francuski ofanzivac Pol Pogba je prvi put bio kapiten Mančester Junajteda, ali je morao da napusti teren već u 19. minutu meča protiv Bazela zbog povrede zadnje lože. Ušao je Maruan Felaini i zatresao je mrežu Švajcaraca u 35. minutu glavom, poslije dodavanja Ešlija Janga. Romelu Lukaku je takođe bio strijelac glavom u 53. minutu, što je njegov prvi gol već na debiju u Ligi šampiona. Do kraja susreta se u strijelce upisao i Markus Rašford u 84, te je na kraju bilo 3:0.

Ni basnoslovno skupi PSŽ nije imao težak zadatak u Glazgovu, pošto je već pitanje pobjednika protiv Seltika "rešio" u prvom poluvremenu. Najskuplji igrač na svijetu Nejmar je bio strijelac u 19, pridružio mu se Kilijan Mbape u 34, a u 40. sa penala je bio precizan i Edinson Kavani. Mikael Lustig je u 83. minutu zatresao mrežu svog gola, a 5:0 za Svece je postavio još jednom Kavani u 85. minutu.

Roma i Atletiko su odigrali bez golova u susretu koji je sudio najbolji srpski sudija Milorad Mažić, dok je srpski ofanzivac Andrija Živković bio asistent kod gola Seferovića za Benfiku protiv CSKA u 50. minutu. Ipak, Armejci su preokrenuli golovima Vitinja u 63. iz penala i Žalametinova u 71. minutu.

Bajern je golovima Levandovskog u 12. minutu iz penala (pre toga crveni karton je dobio Sven Kums iz Anderlehta), Alkantare u 65. i Kimiha u 90. minutu pobijedio Anderleht sa 3:0, ali je skandal u 78. minutu napravio Frank Riberi kada je pri izlasku sa terena bacio dres. Već nekoliko dana je očito da u Bajernu nešto ne štima, a tek će se otkriti šta je po srijedi.

Sporting je u Atini slavio protiv Olimpijakosa sa 3:2, a Grcima nisu pomogli ni dva gola Parda u 89. i 90+3. minutu. Prije toga su golove za Portugalce postigli Dumbija u 2, Martins u 13. i Fernandes u 43. minutu.

Mečevi prvog kola LŠ:

Grupa A: Benfika - CSKA 1:2 (0:0), Mančester Junajted - Bazel 3:0 (1:0)

Grupa B: Seltik - PSŽ 0:5 (0:3), Bajern - Anderleht 3:0 (1:0)

Grupa C: Roma - Atletiko 0:0, Čelsi - Karabag 6:0 (2:0)

Grupa D: Barselona - Juventus 3:0 (1:0), Olimpijakos - Sporting 2:3 (0:3)

(Sportklub.rs)