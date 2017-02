Miha u svom stilu: Ko kaže da nemam m...?

Bez dlake na jeziku, trener Torina Siniša Mihajlović je u svom stilu odgovarao "dežurnim kritičarima".

- Imam istu glad kao onog dana kad sam preuzeo Torino - budim se srećan i željan da radim svoj posao. Prihvatam kritiku, ali ne i uvrede. Niko ne može da kaže da nemam m..a ili da sam nekoga slagao. Ko to tvrdi, trebalo bi da mi kaže to u lice, ali siguran sam da to nikada neće učiniti - rekao je Mihajlović.

Torino je na sredini tabele sa 35 bodova i ima samo jednu pobjedu u posljednjih pet utakmica.

- Pročitao sam neke loše stvari o Torinu prethodnih dana i ljudi možda misle da su ovde ostale samo ruševine. Istina je da smo imali nekonstantne rezultate, ali vraćamo se na pravi put. Otkad se za pobedu daju tri boda, ovo je jedna od najboljih sezona Torina u Seriji A. Naravno, moramo da budemo bolji, ali ovaj tim je stvoren da napada i ne sme da se plaši. U Torinu nema podela, ujedinjeni smo, a na kraju sezone videćem gde smo. Siguran sam da ćemo tada zaključiti da smo imali dobru sezonu u kojoj su promovisani mnogobrojni mladi fudbaleri.

