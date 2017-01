"Mildabo" i "Jankovići" u finalu turnira "Borik-Nektar 2017"

Ovogodišnji veliki turnir u malom fudbalu "Borik-Nektar 2017" došao je do same završnice.

U konkurenciji seniora za titulu će se boriti ekipa "Mildabo iz Kneževa/Skender Vakufa i ekipa "Jankovići G. Vijačani". Kneževčani su polufinalu slavili protiv ekipe "AM Sport", nakon boljeg izvođenja penala, dok je ekipa "Jankovići G. Vijačani" za plasman u finale bila bolja od "Pekare Klas" iz Čelinca koju je savladala sa 2:0.

U konkurenciji veterana u finalnoj utakmici će snage odmjeriti ekipe "Garden" i "AM Sport". "Garden" je u polufinalu sa 4:0 savladao trnsku "Slogu" i tako došao na korak do titule, dok je "AM Sport" sa 4:1 bio bolji od ekipe "Elektroobnova".

Ekipe "Mobil Sektor" i "Kamelija D.O.O." će se sastati u finalu turnira u konkurenciji pionira. Prvonavedena ekipa u pretkolu polufinala je bez većih problema sa 3:0 savladala ekipu "Stolarija Kvrgić", dok je u polufinalu sa 3:2 bila bolja od "Vokel-a". Drugi finalista u konkurenciji pionira ekipa "Kamelija D.O.O." u polufinalu je bila bolja od "Las Palmasa" sa 3:1.

U konkurenciji kadeta u finalu se sastaju ekipe "Metropola Pavlović Turs" i "Atletiko de Čapekoenses". "Pavlović Turs" je do finala došao pobjedom nad ekipom "Tika taka" minimalnim rezultatom, dok je "Čapekoenses" u polufinalu slavio protiv ekipe "Marketi S" rezultatom 5:2.

"Ubitačni Bskovci" i "Zadnji na tabeli" će se naći u finalnoj utakmici u konkurenciji pjetlića. "Bskovci" su rezultatom 2:1 savladali "Bobijeve sinove" i tako došli do borbe protiv "Zadnjih na tabeli" koji su u polufinalnoj utakmici sa 2:1 savladali "Lauš".

Finalne utakmice su na programu večeras od 17:30 časova u dvorani "Borik".