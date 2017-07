Milojević: Na Spartu "muški", ulog veliki

BEOGRAD, 30. jula (Tanjug) - Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, posle pobjede nad Radom (2:0), rekao je da su njegovi igrači na pravi način odreagovali između dva duela sa Spartom u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

"Čestitao bih mojim i igračima Rada na dobroj utakmici u teškim vremenskim uslovima. Posle duela sa Spartom bilo je pitanje kako ćemo odigrati, pre svega zbog emotivnog pražnjenja, zato smo napravili rokade i pojedinci su opravdali očekivanja. Ključan detalj bio je kada je Rad pogodio stativu i prečku u samo minut, a onda smo overili pobedu u produžetku", rekao je Milojević na konferenciji za medije posle meča na Banjici.

On je istakao da su crveno-beli uspjeli protiv Rada da zaborave na revanš protiv Sparte u Pragu.

"Pokušao sam da izbacimo iz glave taj duel. Biće izuzetno teško, Sparta je veliki klub i spremićemo se da odigramo "muški", bez obzira na rezultat iz prve utakmice. Veliki je ulog za oba kluba", poručio je on.

Milojević je dodao da Filip Stojković nije ozbiljnije povređen i da je zamijenjen radi preventive posle jednog starta.

Trener Rada Gordan Petrić nije mogao da iznese sud da li njegov tim oštećen u dva navrata protiv Crvene zvezde.

"Mladi smo i poletni, pa je došlo do oscilacija. Zvezda je unela nemire izvođenjem sedam kornera u prvom poluvremenu i to četiri iz naše panike i iz jednog sam primili gol. Ne ulazim u problematiku da li smo oštećeni, moj grač je mogao bolje da reaguje u prvom poluvrene, a da li je oboren to će odlučiti ljudi koji su zaduženi za to. Isti mislim i u drugom delu kada smo tražili ruku. To ne menjaju stvari u mojoj glavi", zaključio je Petrić.