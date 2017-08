Mitrović: Otac mi je pričao da ću biti kriminalac

Fudbaler Njukasla Aleksandar Mitrović kaže da je sazreo otkad je postao otac i da vjeruje da će u predstojećoj sezoni Premijer lige opravdati ogroman novac uložen u njega.

"Bio sam dečak kada sam potpisao za Njukasl. Kada sam gubio živce na terenu nisam mogao ni do jedan da izbrojim, ali sada mogu da brojim šest, nekad i sedam. Otac mi je pričao da bih bio kriminalac ili kik-bokser da nisam fudbaler, ali očinstvo me je skroz promijenilo", rekao je Mitrović za britanski Dejli Mejl.

Bivši fudbaler Partizana naglašava da ga sin Luka, kao i kćerka koju čeka, guraju naprijed i da sada drugačije gleda stvari.

"Trudim se da radim sve za mog sina da kada bi, kada odraste, mogao da kaže da je ponosan na mene. Prije bih gubio fokus ili bi mi bilo dosadno, ali sada me dijete gura naprijed. Postao sam čovjek", rekao je Mitrović, koji je debitovao za Njukasl crvenim kartonom poslije samo 16 minuta.

Mitrović, koji je u Njukasl stigao iz Anderlehta za 18 miliona evra, ističe da mnogi zaboravljaju da je sa 20 godina stigao u Englesku.

"Došao sam u velikom transferu, bio sam mlad... Postigao sam devet golova u prvoj sezoni za tim koji je ispao iz lige, što nije loše. Sada sam jači, opametio sam se i znam kako da igram".

On se pristetio djetinjstva, istakavši da je bio nevaljao i da je često ulazio u probleme.

"Najveća nevolja u kojoj sam bio je da sam sa društvom gađao kamenjem vozove, svi su to radili, a samo je moj kamen razbio prozor od vagona. Voz je stao, a ja sam trčao kući gde su me roditelji grdili. Mislio sam da nemam sreće, a u stvari nisam smio to da radim", zaključio je Mitrović.