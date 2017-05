"Mostarski rođeni" Sliškoviću: Ukaljali ste ime i prezime

​Udruženje građana "Mostarski rođeni" uputilo je otvoreno pismo nekadašnjoj legendi Veleža i aktuelnom treneru Zrinjskog Blažu Sliškoviću, a povod za to je bila izjava popularnog Bake "da mu je Zrinjski draži od kluba u kojom se proslavio".

"Nema smisla da vas oslovljavamo nadimkom koji ste zaradili na našim mostarskim ulicama, jer ste se odrekli onog Mostara koji vam ga je dao.

Velež ima i više nego dovoljno onih koji ga istinski vole, a nisu u posljednjim decenijama odustali od onoga što su ih ovaj grad i njihovi roditelji naučili. Ne samo da ste ukaljali svoje ime i prezime, nego ste pljunuli na sve one vrijednosti kojima su vas roditelji pokušavali naučiti, a svi znamo koje su to. Istorija se ne može izbrisati, ali bilo bi lijepo izbrisati to da ste ikada nosili sveti crveni dres", piše između ostalog u pismu.