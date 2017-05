Murinjo: Bejl fenomenalan, pa naivan

Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo pohvalio je svog štopera Erika Bajia nakon meča sa Seltom i plasmana u finale Lige Evrope.

Bajl je isključen poslije duela sa Fakundom Rakoljom, koji je takođe "pocrvenio", nakon gužve igrača dva tima u dramatičnoj završnici meča na Old Trafordu (1:1)

"Nisam vidio incident, ali on je bio fenomenalan. Utakmica je bila nabijena emocijama za sve. Neko može da se kontroliše bolje od ostalih. Ne znam šta se tačno dogodilo. Čini mi se da se sukobio sa Rokaljom, zar ne? Rokalja nije "nov" u ovakvim situacijama, a mislim da je Erik samo bio naivan", rekao je Murinjo.

Junajted će 24. maja u finalu u Stokholmu igrati protiv Ajaksa, a pobjednik će se plasirati u Ligu šampiona.

"Izgubili smo veoma važnog igrača za finale, a ionako smo u problemu. Ne postižemo onoliko golova koliko prlika stvaramo i dolazimo u situacije da igramo do kraja otvorene mečeve. Namučili su nas do samog kraja i sve je bilo moguće do posljednje sekunde", dodao je Portugalac.

Trener Selte Eduardo Berizo kaže da je njegov tim zaslužio da eliminiše Junajted, koji je prošao u finale zahvaljujući "minimalcu" iz Viga iz prvog susreta.

"Fudbal je pun drame – iz poraza se uči i poslije se oni pretvaraju u pobjede. Veoma sam ponosan na svoje igrače, pokrili su svaki pedalj trave, bili su hrabri i borili su se do kraja. Igrali smo mnogo bolje nego Junajted u prvoj utakmici. Uzevši to u obzir, možda smo zaslužili da prođemo. Držali smo loptu u posjedu, igrali smo tačno onako kako smo željeli i šteta je što nismo u finalu", rekao je Berizo.

(B92)