Murinjo: Najvažniji meč u istoriji Јunajteda

Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo rekao je da je predstojeća revanš utakmica polufinala Lige Evrope protv Selte "najvažnija u klupskoj istoriji".

U prvoj utakmici u Španiji, pobijedio je engleski tim sa 1:0, a meč na Old Trafordu na programu je u četvrtak od 21:05.

Јunajted se u Premijer ligi bori za plasaman u Ligu šampiona, ali nije u dobroj poziciji pošto zauzima šesto mjesto i za četvrtoplasiranim gradskim rivalom Sitijem zaostaje četiri boda, tri kola prije kraja.

Prve tri ekipe plasiraće se direktno u Ligu šampiona, a četvrtoplasirani tim će igrati u kvalifikacijama. Murinjova ekipa može da se plasira direktno u Ligu šampiona ako osvoji Ligu Evrope.

"Za Seltu je, prema njihovim riječima, ovo najvažnija utakmica u njihovoj istoriji. Јa mislim da je to najvažnija utakmica u našoj istoriji. Nije važno šta se prije dešavalo, koliko smo u prošlosti igrali važnih mečeva. Ne mislim da Selta više od nas sanja pobjedu. Zaista to ne vjerujem, mislim da u tom pogledu među ekipama neće biti razlike sutra", rekao je Murinjo.

Portugalac je u prethodnim utakmicama u Premijer ligi igrao s kombinovanim timovima.

"Situacija je jednostavna: 17 utakmica u sedam nedjelja, sa 16 igrača, to je nemoguće. To nije kockanje, to je bila jednostavna odluka zasnovana na zdravom razumu", naveo je bivši trener Čelsija, Intera, Porta i Real Madrida.

U drugom polufinalu sastaju se Olimpik Lion i Ajaks. U prvom meču u Amsterdamu bilo je 4:1 za domaće "kopljanike".

Finale LE je 24. maja u Stokholmu.

