Murinjo: Real želio da ostanem, molio sam da me puste

Iako je Real Madrid nakon njegovog odlaska osvojio čak tri titule u Ligi šampiona, Žoze Murinjo ističe da je Kraljevski klub na sve načine pokušao da ga zadrži.

Portugalac je trenirao Real od 2010. do 2013, i jedini veći uspjeh bila je titula u Primeri u sezoni 2011-2012.

"Da budem iskren, kada je u pitanu struktura Reala, oni su željeli da me zadrže, nisu htjeli da odem. Svi u klubu, predsjednik, direktor, upravni odbor, svi su osjećali da je najteži dio posla odrađen i da bi trebalo da ostanem. Zapravo, morao sam da ih molim da bi me pustili. Mislim da se u Junajtedu to neće dogoditi, jer ne želim da idem. Rad u Real Madridu je nešto što sam zaista želio. Prije toga mi se dva puta ukazala priliku da odem tamo, ali nisam to iskoristio. Kada je došla i treća prilika, znao sam da takvom klubu ne možete reći ne tri puta", objasnio je sadašnji menadžer Mančester junajteda.

Murinjo je Real napustio 2013. kako bi se vratio u Čelsi.

