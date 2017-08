Murinjo dao medalju navijaču

Žoze Murinjo uradio je šmekerski potez poslije meča Super kupa Evrope, u kojem je Mančester poražen od Reala sa 2:1.

"Posebni" je još jednom dokazao zašto je dobio taj nadimak, pošto je svoju medalju dao jednom od navijača što je oduševilo sve na stadionu.

Murinjo je poslije meča izjavio kako se njegova ekipa dobro borila, ali i da je rezultat bio na kraju glasio 1:1, jer je Kazemiro dao gol iz ofsajda.

Wondering what Jose #Mourinho did to his UEFA #SuperCup runners up MEDAL??? He gave it to one of the Man Utd fans.. #mufc #rmfc pic.twitter.com/SCiuexmo7a