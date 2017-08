Murinjo o Matiću: On je genije

Menadžer Mancester Junajteda Žoze Murinjo oduševljen debijem Nemanje Matića u prijateljskom meču protiv Sampdorije izjavio je da je srpski reprezentativac pravi fudbalski genije.

"Potrebno mu je još malo vremena da dostigne punu fizičku spremu, ali on je za mene genije. Sve što radi djeluje jednostavno, uključi mozak i komanduje ekipom i utakmicom, prosto, razmišlja fudbalski", rekao je Murinjo za klupsku televiziju.

Jose Mourinho on Nemanja Matic...



"His intelligence & his genius in the way he thinks will help him to be ready sooner rather than later." pic.twitter.com/HmzUt74iUD