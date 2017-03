Murinjo traži plan B: Grizman ostaje u Atletiku

Iako su mnogi evropski sportski mediji prije nekoliko sedmica tvrdili kako je Antoan Grizman već sve dogovorio s Mančester Junajtedom, te kako je samo ostalo da se dogovore klubovi, desio se preokret.

Britanski Independent piše kako ipak neće biti ništa od transfera, a slično piše i madridski As koji tvrdi kako se Francuz predomislio te izrazio želju za ostankom u Atletiku još jednu sezonu.

Navodno, do preokreta je došlo nakon što je Dijego Simeone odlučio kako ipak na ljeto neće napustiti Atletiko, te je za sobom povukao i odluku svog najboljeg igrača.

Čelni ljudi madridskog kluba očigledno su uspjeli nagovoriti argentinskog trenera da vodi tim i na novom stadionu na kojem će igrati od sljedeće sezone.

Na Old Trafordu, Žoze Murinjo traži plan B. Njemački Bild tvrdi da je to Robert Levandovski koji se jedno vrijeme povezivao s Real Madridom. Portugalski stručnjak želi i tinejdžersku senzaciju iz Monaka Kiliana Mbapea, a As u drugoj priči tvrdi kako bi u Junajtedu mogao završiti i Toni Kros.

Njemački reprezentativac bi tu opciju aktivirao ukoliko se dogodi da s Realom ne osvoji niti jedan trofej odnosno prvenstvo ili Ligu šampiona.

Sve je više ovakvih natpisa koji pojedini mediji u Engleskoj nazivaju Murinjovim superprojektom. Vidjećemo ovog ljeta stvara li Žoze Murinjo zaista neku vrstu “Drim tima” u Pozorištu snova.

(dnevnik.hr)