N/FS BiH sprema rigoroznije kazne za huligane

Pražnjenje samo jedne tribine, igranje pred potpuno praznim stadionom, suspenzija stadiona na duži period, znatno veće novčane kazne za klubove, pa čak i zabrana prisustva navijača na prijateljskim utakmicama, samo su neke od izmjena i dopuna Pravilnika o kažnjavanju koji će ubuduće primjenjivati Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Iz bh. kuće fudbala "Nezavisnim" je potvrđeno da je izrada novih detalja u pravilniku u završnoj fazi i da bi na snagu trebalo da stupe od naredne sezone BH Telecom Premijer lige BiH.

"Nadležni organi Saveza rade na izradi pravilnika. S obzirom na to da je sezona u toku, postojeći pravilnik se neće mijanjati i važiće do kraja ove sezone. Noviteti predviđaju više vrsta sankcija koje do sada nismo imali. Primjera radi, omogućiće djelimičnu suspenziju stadiona, odnosno samo jedne tribine. Ima još dosta noviteta, ali to je predmet rada Disciplinske komisije, u kojoj znaju više pojedinosti", rekao je Elmir Pilav.

Iz Disciplinske komisije ističu da je evidentno da borba protiv huliganizma u BiH mora biti oštrija. Iako je, za razliku od nekih ranijih godina, nešto manje tuča i nemlilih scena širih razmjera, to ipak nije ni blizu idealnog stanja. Pirotehnika je gorući problem, gotovo da nema utakmice na kojoj se ne upotrebljava, a dosadašnje mjere, odnosno sankcije, nisu urodile plodom u dovoljnoj mjeri.

"Dosadašnja praksa pokazala je da novčane kazne samo dovedu u još težu finasijsku situaciju klubove, a huliganizam je i dalje prisutan. Tražeći model kako da suzbijemo nemile događaje, zaključili smo da su određene navijačke grupe emotivno vezane za neke lokacije na stadionu, pa ćemo, ukoliko bude potrebe, prazniti samo neke tribine privremeno ili na duži period, zavisno od potrebe. Ukoliko ni to ne urodi plodom, posegnućemo i za oštrijim mjerama", istakao je Radivoje Lazarević, potpredsjednik Disciplinske komisije.

Do sada su u gotovo svim slučajevima za ispade na utakmicama klubovi kažnjavani naknadno i samo novčano. Ubuduće u slučaju nemilih scena vjerovatno će odmah uz intervenciju zaštitara ili policije biti ispražnjana jedna tribina ili cijeli stadion, a onda će na sjednicama kasnije biti utvrđeno da li treba ostaviti praznu tribinu i za ubuduće.

Cilj disciplinskih organa N/FS BiH ubuduće će dakle biti kažnjavanje ciljanih grupa koje prave probleme. Biće im zabranjen dolazak na gostujuće i domaće utakmice. Ukoliko ni to ne urodi plodom, kao krajnja mjera biće kažnjavani klubovi igranjem domaćih mečeva pred praznim tribinama u drugim gradovima. I novčane kazne biće znatno veće od dosadašnjih.

O pravilniku je razgovarano i na sjednici održanoj u srijedu, a želi se stati ukraj i ispadima navijača van stadiona, pa i na mečevima koji nisu pod ingerencijom N/FS BiH. Jedan takav slučaj desio se u srijedu u Međugorju kada je grupa od oko 40 huligana ušla na teren, prekinula prijateljski meč Slobode i Veleža, a napadnuti su i gledaoci.

"Takve stvari takođe nastojimo staviti pod kontrolu. Ukoliko se utvrdi da su navijači nekog kluba napravili nerede i izvan stadiona ili na nekoj prijateljskoj utakmici, takođe ćemo kažnjavati. Nekada je teško takve stvari utvrditi, teško je identifikovati čiju su navijači, ali većinom postoji način. Zabranićemo huliganima prisustvo i na gostujućim utakmicama, tako što ćemo klubovima sugerisati da im uskrate gostoprimstvo", potvrdio je "Nezavisnim" član Disciplinske komisije.

"Rođeni" krive policiju

Maskirani huligani prekinuli su u srijedu u Međugorju pripremnu utakmicu Veleža i Slobode, a tim povodom oglasili su se iz mostarskog kluba.

"Incident sa mogućim smrtnim posljedicama u kojem ne želimo prepoznavati bilo čije navijače, nakon upada grupe od četrdesetak maskiranih huligana sa metalnim motkama, bejzbol palicama i raketnim pištoljima je samo zahvaljujući prisebnosti igrača i rukovodstva oba kluba završio bez posljedica. Osiguranje nije postojalo, kao ni reakcija policije, koja je bila nedopustivo spora. S pravom se pitamo da li takvu policiju uopšte treba plaćati. FK Velež poziva odgovorne i nadležne na maksimalnu ozbiljnost u osiguravanju normalnih uslova i privođenje i procesuiranje svih koji narušavaju red, mir i sportsku atmosferu na terenima, kao i njihove nalogodavce", navodi se, između ostalog, u saopštenju Veleža.