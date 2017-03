Napadač "zmajeva" najavljuje ozbiljan pristup protiv Gibraltara

Fudbaleri Bosne i Hercegovine u sutrašnjoj kvalifikacijskoj utakmici na "Bilinom polju" od prve minute slabašni tim Gibraltara žele staviti u podređeni položaj, a napadač Vedad Ibišević smatra da je najbolji način za to postizanje pogotka u ranoj fazi ili već prvim minutama.

Svjesni su u taboru "zmajeva" da debitanti u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji važe objaktivno za poluamatere. Upravo zbog toga nikoga ne zabrinjava što će bh. tim umjesto od FIFA suspendovanog selektora Mehmeda Baždarevića sa klupe voditi pomoćnik Stafan Žili ili što nema kartoniranih Edina Džeke, Senada Lulića, Ognjena Vranješa i Mate Jajala, a poziva su uskraćeni još Emir Spahić, Haris Medunjanin i Izet Hajrović. Ipak, iako su puni samopouzdanja, iskusni golgeter Herte naglašava da doza opreza mora postojati i protiv fudbalera s Pirinejskog poluostrva.

"Naša ekipa je zbog raznih okolnosti sada dosta drugačija u odnosu na neke ranije mečeve. Selektor je pozvao nekoliko novih fudbalera, koji su se dobro uklopili i atmosfera je odlična. Fali nam nekoliko standardnih prvotimaca, a bez obzira na to što smo apsolutni favoriti utakmica može biti opasna. Bez obzira na to o kakvom protivniku se radilo ne smijemo dozvoliti nikakva iznenađenja. Protivnik će pokušati sve da pokvari naše planove. Ne smijemo biti nervozni i stvarati dodatni pritisak. Moramo dobro otvoriti utakmicu, što prije postići gol i ostvariti što ubjedljiviju pobjedu. Bez obzira na to za koji sastav se odluči selektor, siguran sam da ćemo od prve minute znati postaviti stvari onako kako mi želimo", smatra Ibišević.

Stručni štab je i juče uradio manju promjenu u planu priprema. Tako je jutarnji trening odgođen, a reprezentativci su poslijepodne odradili jedini trening na terenu stadiona "Bilino polje". Za Amera Gojaka bio je to prvi dodir s ovim travnjakom i nada se da će minutažu, barem s klupe, dobiti i sutra.

"Velika je čast i zadovoljstvo biti dio reprezentacije BiH. Ovo je ostvarenje mog dječačkog sna, odlično sam prihvaćen od ostatka ekipe i trudim se da svojim zalaganjem i radom opravdam poziv. Selektor će odlučiti, a naravno da bih volio zaigrati protiv Gibraltara", istakao je Gojak.

Izgled reprezentativnog spisak uveliko je krojio i zdravstveni bilten. Otpali su Milan Đurić i Danijel Milićević, dok se Rade Krunić oporavio od lakše povrde i nastavio trenirati.

"Nekoliko dana radio sam individualno i sada je sve u redu. Nadam se da ću dobiti priliku. Iako je pred nama objektivno slabašan protivnik, ipak moramo imati stopostotan pristup utakmici. Ne smijemo se opustiti niti jednog trenutka", kaže Krunić.

Tri dana nakon Gibraltara "zmajevi" će u Elbasanu odigrati prijateljski susret s Albanijom i biće generalna proba za vjerovatno meč odluke protiv direktnog konkurenta za drugo mjesto - Grčke.