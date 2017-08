Navijači Barselone "raspisali potjernicu" za Nejmarom izdajicom

Izvjesnim prelaskom u Pari Sen Žermen, Nejmar će ispisati istoriju fudbala kao najskuplji fudbaler.

Brazilac i definitivno napušta Barselonu poslije skoro četiri godine, kada je stigao iz Santosa.

Francuski klub planira da izdvoji čak 222 miliona dolara za Brazilca, a navijači Barselone su rezignirani njegovom odlukom, piše "Telegraf.rs".

U blizini "Nou Kampa" osvanula je "potjernica" za napadačem koji je na 186 utakmica za Barsu postigao 105 golova.

Barca fans are starting to turn on Neymar:



"Wanted: Traitor"



"Mercenaries out of Barcelona. Only players who love the shirt." pic.twitter.com/rq3F5hDf8C