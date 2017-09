Navijači Mančestera izazvali negodovanja pjesmom o penisu Lukakua

Organizacija "Kick It Out" digla je glas zbog ponašanja navijača Mančester junajteda koji se, kako navodi, ponašaju protivno moralnim normama.

Na utakmicama Mančester junajteda često se ove sezone može čuti pjesmica posvećena napadaču Romelu Lukakuu i njegovom penisu. Riječ je o prepjevu velikog hita "Made of Stone" legendarne grupe The Stone Roses.

Navijači Junajteda su skovali ovu pjesmicu u znak podrške Lukakuu, ali je organizaciji koja se pobunila to neprihvatljivo. Oni pjevaju da je Lukaku "belgijski genijalni golgeter, čiji je penis 60 centimetara...".

"Rječnik u toj pjesmici je agresivan, prostački i diskriminišući. Rasističko ponašanje i stereotipi nikada nisu bili prihvatljivi ni u fudbalu, ni u društvu, bez obzira na to što je ovo usmjereno kao podrška fudbaleru", navodi organizacija "Kick It Out".

Ova organizacija obratila se Mančester junajtedu, ali i Fudbalskoj asocijaciji Engleske kako bi urgirali na pristalice ovog kluba da prestanu ovo da pjevaju.

Onaj ko bar malo poznaje navijačku subkulturu zna da su ovakvi primjeri česti u Evropi i svijetu i da navijači pokušavaju da budu što maštovitiji i duhovitiji. OK, nekad se u tome pretjera, ali pjesme slične ovoj možete čuti na stadionima širom svijeta.

Podsjećamo, navijači Mančester junajteda su imali pjesmu posvećenu Nemanji Vidiću, u kojoj se pominje da "on dolazi iz Srbije i sve će vas pobiti". Tada ova organizacija nije podigla glas.

