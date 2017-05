Navijači NK Široki i RK Izviđač bacili sjenke na pobjede ljubimaca

Ne tako davno 9. maja svijet je proslavio 72 godine od pobjede nad fašizmom, ali su navijači NK Široki Brijeg i RK Izviđač pokazali da u BiH još ima poklonika ustaške ideologije.

Fašistički povici i zvižduci na intoniranje himne BiH čuli su se s tribina stadiona "Pecara", dok su u Ljubuškom navijači u nekoliko navrata skandirali "u u ustaše", a zatim je njih četrdesetak tijelima ispisalo slovo "U".

Ovo sve je bacilo sjenke na sjajne partije domaćih ekipa i još jednom natjeralo sve da se zapitaju da li su kazne za ovakve ekscese odgovarajuće.

Treba istaći da je Izviđač zbog svega ovogo kažnjen s 200 KM, a delegat na fudbalskom meču čak nije ni unio u zapisnik događaje s finala Kupa BiH u fudbalu.

Fašistički povici na "Pecari" pokvarili su sportsku atmosferu u revanš utakmici u kojoj je Široki Brijeg osvojio treći trofej u istoriji u ovom takmičenju.

Brojne oštre osude navijačkog ponašanja stizale su juče sa svih strana, a između ostalih, uz naglasak na povik "Za dom spremni", oglasili su se iz Internacionalne mreže za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu (FARE network).

"Kao nacija, BiH radi sporo ali sigurno na zacjeljivanju rana, stoga ovakvi primjeri pokazivanja mržnje prema bilo kojoj etničkoj skupini nemaju mjesto u fudbalu i kategorički nemaju mjesto u društvu", saopštili su iz ove organizacije, koja je partner FIFA i UEFA na polju suzbijanja diskriminacije i promocije inkluzije.

Iako TV snimak pokazuje drugačije, delegat utakmice u Hercegovini Ivica Galić iz Mostara u izvještaju nije naveo nikakve nepravilnosti.

"Organizacija utakmice u skladu s propozicijama. Domaćin osigurao sve uvjete za sigurno odigravanje utakmice", naveo je, između ostalog, delegat.

Slično zapaženje imao je i Željko Pušić iz Mostara, koji je bio u ulozi osobe zadužene za sigurnost u ime N/FS BiH.

"Incidenata nije bilo", navodi se u jednom dijelu Pušićevog izvještaja.

Sve što se desilo na "Pecari" izazvalo je i oštru rekaciju iz N/FS BiH, iz kojeg su, između ostalog, istakli da je finale Kupa svake države svečani čin.

"Veliko finale, koje je trebalo da bude istinski praznik nogometa, pretvoreno je u potpunu suprotnost, u sprovod civilizacijskih tekovina u najgorem obliku. Ničim izazvano vulgarno nacionalističko vrijeđanje, rasizam i huliganizam i ponižavajući odnos prema himni nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim", piše u saopštenju bh. kuće fudbala, gdje se dodaje da Savez ne može i neće biti nijem i slijep na parole "za dom spremni", "ubij baliju" i sve ostale oblike ponašanja koji nemaju ništa zajedničko sa sportom.

Iz N/FS BiH su kazali da su korektno ponašanje aktera na terenu i uzoran prijem gostijuće ekipe ostali potpuno u sjeni nesportskog, neprimjerenog i frustrirajućeg ponašanja navijača Širokog Brijega.

"N/FS BiH će nastaviti odlučnu borbu za izgradnju ljepšeg, boljeg i zdravijeg ambijenta za sva buduća dešavanja", kažu u bh. kući fudbala i najavljuju žestoke kazne.

Inače, nakon 1:0 na "Koševu" u korist Širokog Brijega u prvom meču, Sarajevo je u srijedu naveče u uzvratu na "Pecari" uspjelo anulirati prednost, ali je penal lutrija pripala domaćinima (4:3), koji su ovim trofejom uspjeli spasiti sezonu i izboriti nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Dok će se Široki Brijeg tek naći na tapetu Disciplinske komisije, Izviđač je već kažnjen iako je sinoć pobijedio Konjuh u rukometnoj Ligi za prvaka BiH. U 56. minutu je došlo do prekida utakmice zbog domaćih navijača koji su veličali ustaštvo. Nakon tajmauta i upozorenja delgata službenom predstavniku Ljubušakog situacija se smirila i utakmica se privela kraju. Zbog ovog ispada Izviđač je kažnjen s 200 KM. Utakmicu u Ljubuškom je prekinuo delegat susreta Alija Hasić, koji je bio iznenađen dešavanjem u dvorani.

"Pišem sve, svidjelo se to nekome ili ne. Tražio sam prekid, upozorio službenog predstavnika, koji je rekao da se to više neće ponoviti. Prava je šteta što je nekolicina mladih lica pored onakve lijepe publike na drugoj strani pokvarila ovaj sportski događaj", kazao je Hasić.

Potrebne veće kazne

Amir Zahiragić, komesar takmičenja rukometne Premijer lige BiH, koji predlaže propozicije, a koje kasnije (ne) usvaja Izvšni odbor RS BiH, priznaje da su kazne za ovakve incidente premale:

"Da se ja pitam, kazne bi bile mnogo veće i do 5.000 KM. Predlagao sam da budu više, ali IO je to odbio. Ovako je ostalo da se ovi propusti kažnjavaju sa 200 do 500 KM, što su male kazne. Svi smo iznenađeni onim što se desilo u Ljubuškom, jer se to nije dešavalo na utakmica Izviđača."

Ispitaćemo sve

Iz N/FS BiH istakli su da će ispitati i analizirati cijeli slučaj i po potrebi pravovremeno reagovati.

"Procedura je takva da ako se desi kontradiktornost, da snimak pokaže da su se na utakmici desila bilo kakva neprimjerena ponašanja, a službena lica ih ne evidentiraju, onda će ta službena lica snositi sankcije. Neću reći da li je to sada bio slučaj, ali ispitaćemo sva dešavanja i donijeti odluku", rekao je Goran Kosorić, član Disciplinske komisije N/FS BiH.