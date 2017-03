Navijači Sitija: I treba da ispadnemo, kad nam je štoper Kolarov

Engleska fudbalska javnost bijesna je na Pepa Gvardiolu zbog eliminacije Mančester Sitija iz Lige šampiona, a jedan od razloga za to je i Aleksandar Kolarov.

Srpski defanzivac je umjesto na svojoj "prirodnoj" poziciji beka, igrao lijevog štopera uz Džona Stonsa i bio direktan krivac za dva od tri gola Monaka u pobjedi "Kneževe".

Prvo je ostao "kratak" prilikom centaršuta Mendija po zemlji sa lijeve strane poslije koga je Fabinjo pogodio sa desetak metara za 1:0, a onda je loše procijenio let lopte i dopustio Bakajoku da "presudi" njegovom timu.

Iako su navijači bijesni na loše izdanje Srbina, svjesni su da to nije "njegova" pozicija, pa su "drvlje i kamenje" osuli po menadžeru Gvardioli, jer je njegova odluka bila da svog pouzdanog beka, za koga je nekoliko puta izjavio da mu je vrlo bitan po lijevoj strani, stavi u srce odbrane protiv jednog od najboljih napada u Evropi.

You've gotta question Pep Guardiola when he's consistently playing Kolarov at centre back..

Ako je nešto jasno u vezi sa "Kneževima" ove sezone, to je da mogu da postignu gol "kad god žele", što su pokazali i u Mančesteru prije tri nedjelje tri puta. Uprkos tome, Gvardiola je odlučio da se opet nadigrava s Francuzima umjesto da "zatvori" prilaze svom golu.

Upravo je odbrana bila najslabija tačka "građana" ove sezone, primili su čak 16 golova u Ligi šampiona, za razliku od recimo Juventusa koji je samo dva puta vadio loptu iz sopstvene mreže.

Can't be expecting to win games of this size with kolarov playing