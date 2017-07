Navijači Vojvodine tukli svog igrača

Navijači Vojvodine fizički su nasrnuli na fudbalera novosadskog tima Nikolu Trujića u svlačionici poslije eliminacije od Ružomberoka, prenosi Dnevnik.

Desetak pristalica Vojvodine, odmah poslije poraza od Ružomberoka 2:0 u Slovačkoj, ušlo je u svlačionicu, a jedan od njih je uhvatio za vrat i počeo da gura Trujića.

"Optužio me je da sam se raspravljao sa navijacima, iako nikom ni riječ na terenu nisam rekao. Potom me je drugi od njih udario pesnicom u glavu. Tom prilikom mi je rečeno da navijači više neće da me trpe u timu, da više neću igrati, da se na tome neće završiti i da ću 'vidjeti' po povratku u Novi Sad. To što se dogodilo je prava katastrofa, u šoku sam i dalje", rekao je Trujić, a prenosi Dnevnik.

Trujić je poručio da više nije fudbaler Vojvodine i da će podnijeti tužbu protiv kluba i napadača.

"Pokupio sam stvari i vraćam se u Beograd. Razmišljam da preko UEFA tužim i FK Ružomberok zbog ulaska u svlačionicu lica kojima tamo nikako nije bilo mesto. Ovakve stvari nisu prihvatljive da se dese ni u svakodnevnom životu, a kamoli na međunarodnoj fudbalskoj utakmici. Ne namjeravam više da nosim dres novosadskog kluba, nema nikakvih prepreka da dobijem čiste papire i potražim novu sredinu, a i to ću, bude li zatrebalo, tražiti uz posredovanje UEFA", naveo je Trujić.

(B92)