Nejmar Kutinju: Bolje da ne ideš u Barsu

Bivši napadač Barselone Nejmar savjetovao je prijatelja i saigrača iz reprezentacije Kutinja da ne ide u katalonski klub.

Nejmar je prije nekoliko nedelja otišao iz 'Blaugrane' u Pari Sen Žermen za rekordna 222 miliona evra, vicešampion Španije se potom okrenuo vezisti Liverpula, ali 25-godišnjak smatra da to nije dobra ideja.

Katalonski i brazilski mediji preneli su informaciju da je Nejmar rekao Kutinju da ne prelazi na 'Kamp Nou' i da je dobro što Liverpul ne želi da ga stavi na transfer listu.

"Nećeš zažaliti što te Liverpul drži dalje od njih", navodno ga je savjetovao, prenosi B92.

Klub sa 'Enfilda' odbio je četiri velike ponude 'Blaugrane', posljednju u vrijednosti od 150 miliona evra, pa još nije poznat kraj sage.

Ekipa koju vodi Ernesto Valverde dovela je ovog ljeta Paulinja i Usmana Dembelea za skoro 200 miliona evra.

ESTADÃO:#Neymar has told #Coutinho in a chat between the two that he won't regret Liverpool's decision of keeping him away from Barcelona. pic.twitter.com/5P6oAX2hdE