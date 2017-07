Nejmar se sukobio sa Semedom, pa napustio trening

Fudbaler Barselone Nejmar napustio je današnji trening na turneji u SAD zbog sukoba sa saigračem Nelsonom Semedom, prenose španski mediji.

Do klinča je došlo poslije oštrog starta Semeda nad Nejmarom, pa su saigrači, prije svih Havijer Maskerano i Serhio Buskets, morali da ih razdvoje kako ne bi došlo do težeg incidenta na treningu u Majamiju.

Sukob se desio odmah pored trenera Ernesta Valverdea, a Nejmar je bijesan otišao sa treninga u pratnji Maskerana.

Na putu ka izlasku sa terena Nejmar je skinuo marker i u naletu bijesa šutnuo dvije lopte u gol.

Nezadovoljstvo Nejmara dolazi je u trenutku spekulacija da bi u transferu vrijednom nevjerovatnih 222 miliona evra mogao da pređe u Pari Sen Žermen.

WATCH THE VIDEO: Neymar clashes with new signing Nelson Semedo before storming out of Barcelona training https://t.co/ugcqBgMJnH pic.twitter.com/jOrYJOk3vW