Nejmarov otac: Barsa mi je ucjenjivala sina

Otac Nejmara da Silve, Nejmar Senior, tvrdi da se trudio da njegov sin ostane u Barseloni dok klub nije počeo da ga ucjenjuje.

Nejmar je u četvrtak uveče postao najskuplji fudbaler svih vremena jer je Pari Sen Žermen aktivirao otkupnu klauzulu i doveo ga iz Barse za nevjerovanih 222 miliona evra.

"Bio sam na Barseloninoj strani, pokušavao sam da ga ubjedim da ostane. Zbog stava kluba promijenio sam mišljenje. Bila je to njegova odluka. Sanjao je da tamo ode. Bio je miran, slušao je savjete prijatelja, ljudi koji su oko njega, želio je da se suoči sa ovim izazovom, pratio je svoju sudbinu. Šta sam mogao da mu kažem, da ostane? Sutra bi mi to sasuo u lice", rekao je Nejmar stariji.

Sada je najplaćeniji igrač svijeta sa oko 865.000 evra mjesečno.

"Mislim da je pokazao veliku hrabrost, imao je pravo na ovu odluku. Čekali smo pravi trenutak, onaj za koji mislimo da je pravi, imao je dovoljno vremena da mirno donese konačnu odluku. Kada se vratio iz Kine odlučio je. Saopštili smo Barseloni želju da ode, rekli smo PSŽ da plati klauzulu. Mislim da je želio da promijeni svoju sudbinu, bilo je nekoliko problema, a ja ne mogu sada o njima", dodao je Nejmarov otac.

Nejmar je tokom tri sezone u Barseloni postao jedan od ključnih igrača katalonskog giganta, ali ipak duboko u sjenci prve zvijezde Lionela Mesija.

"Nejmar nije želio da bude prva zvijezda ekipe, Barsa ima to u Mesiju. On će to uvijek biti, ne samo zbog ljubavi i poštovanja koje Nejmar osjeća prema njemu, nego jer mu je idol. Svi su govorili da mora biti njegova zamjena, a on ne želi da mu bude zamjena. To nije bilo fer prema Leo i Neju. Moj sin je odlično razumio šta Mesi znači ne samo Barseloni i Kataloniji, nego cijelom fudbalu. Pokazao je veliko poštovanje prema Mesiju, ali sada mora da nastavi svojim putem i suoči se sa izazovom koji je ispred njega", kaže Nejmar seniors.

Nejmar stariji je posebno profitirao od transfera svog sina, prvo je dobio bonus za lojalnost u Barseloni jer je igrač bio u klubu 1. avgusta, a onda je dobio još toliko kao procenat od transfera jer je njegov zastupnik.

"Mogao je da ode u bilo koji klub i bude prva zvijezda. On ne želi da to bude. On rizikuje. Mislite da PSŽ može da mu garantuje Zlatnu loptu? Nije normalno misliti to, samo ludaci vjeruju u tako nešto. Bilo bi mu lakše da je ostao u Barseloni uz svu njihovu pomoć. Morate poštovati poziciju mog sina. Ponosan je na sve što je uradio sa Barselonom i izašao je na glavna vrata. Ljudi su zaboravili kako su stvari funkcionisale", dodaje igračev otac, prenosi B92.