Neredi u Liverpulu: Letjele stolice, Torcida umalo upala na teren

Utakmica Evertona i Hajduka u plej-ofu Lige Evrope prekinuta je nakratko u 35. minutu zbog nereda na tribinama.

Kako piše index.hr sukob je počeo na tribini na kojoj su smješteni navijači Hajduka. Letjele su stolice, a zaštitari su čuvali torcidaše da ne upadnu na teren.

Sve je počelo, kako javlja BBC, kada su navijači Hajduka nekoliko minuta nakon vodećeg gola Evertona počeli ubacivati razne predmete u teren, ali i prema domaćim navijačima na susjednoj tribini.

Ubrzo se ispred tribine pojavilo dadatne snage obezbjeđenja, nakon čega su navijači Hajduka sukobili i sa njima.

Sudija je povukao igrače sa strane. Utakmica je poslije nekoliko minuta nastavljena nakon što se situacija na tribinama Gudison Parka smirila.

Riots at Goodison, Hajduk trying to storm the home end #UEL #EFC pic.twitter.com/tlNjasswEM