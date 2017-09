Nermin Šabić: Nepredvidivost adut "zmajeva"

Nepredvidivost naše igre, koja nam je ponekad mana, ovoga puta mogla bi biti glavni adut u utakmici sa Belgijom, rekao je Nermin Šabić, bivši fudbalski reprezentativac BiH.

"Zmajevi" će 7. oktobra na "Grbavici" protiv "crvenih đavola", jedne od vodećih svjetskih ekipa, odigrati ključnu utakmicu za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Protiv favorizovanog rivala, smatra Šabić, potrebna je potpuna mobilnost svih igrača, a ne oslanjanje na jednog ili dva najiskusnija imena poput Edina Džeke, Vedada Ibiševića ili Miralema Pjanića.

"Evidentno je da bh. reprezentaciji, uz dokazano provjerene igrače, trebaju i mlade snage. Previše se oslanjamo na iskusnije i očekujemo da oni sami odluče utakmicu, a kada oni imaju slabu prezentaciju, sve pada u vodu. Te stvari se moraju mijenjati. Mladi ili, kako neki vole reći, igrači iz drugog plana moraju preuzeti veću odgovornost. Ne smiju se oslanjati samo na poteze Džeke, Pjanića, Ibiševića... Svi moraju težiti ulozi lidera", rekao je Šabić u razgovoru za "Nezavisne".

NN: Koji je glavni adut "zmajeva" protiv Belgije?

ŠABIĆ: Naša nepredvidivost. Ekipa smo koja može odigrati katastrofalno jednu utakmicu i već u drugoj briljirati ili odigrati klasično. Teško je predvidjeti neke naše poteza, a u tom kontekstu mlade snage bi trebalo da budu dodatni džoker iz rukava i iznenađenje za protivnika. Svi mi, pa i naši protivnici, vrlo dobro znamo mogućnosti Džeke, Pjanića, Ibiševića... i naravno da će na njima biti fokus. Zato neki novi momci treba da iskoriste to što su za protivnike manja ili veća nepoznanica.

NN: Hoće li imperativ pobjede biti otežavajuća okolnost?

ŠABIĆ: Imperativ bi trebalo da nam bude samo motiv više. Protivnik je jak, ali ne pobjeđuje uvijek favorit. Sve će zavisiti od našeg pristupa, motivacije... Ne smije nedostajati trke, želje, agresivnosti, borbenosti, taktičkog nadmudrivanja... Moramo ući hladne glave u utakmicu, biti strpljivi. Pobjeda, pogotovo u ovakvim utakmicama, neće doći lako i brzo. Nismo reprezentacija bez šansi i totalni autsajderi. Naprotiv, nama je mjesto na velikom takmičenju, ali to moramo i dokazati.

NN: Šta najviše zamjerate reprezentativcima?

ŠABIĆ: Ne treba sumnjati u profesionalizam i želju igrača, posebno u dresu sa državnim grbom. Međutim, mislim da je puno više trebalo da uče iz vlastitih grešaka. Od Svjetskog prvenstva u Brazilu do danas imamo neku uslovnu krizu, možda i očekivano zasićenje, ali nam se početničke greške ne smiju dešavati. Da smo na nekim greškama odranije učili, možda ne bismo došli u situaciju biti ili ne biti u kojoj smo trenutno.

NN: Koliko može uticati igranje na "Grbavici"?

ŠABIĆ: Stvara se bespotrebna fama i, ono što meni veoma smeta, netrpeljivost između Sarajeva i Zenice. Najmanje je važno gdje ćemo igrati i kamo sreće da imamo još adekvatnih stadiona širom BiH. Sa druge strane, kada pričamo o samim igračima, to nije nešto što nam je ni plus ni minus. Sve su to profesionalci, koji svake sedmice mijenjaju ambijent, tako da "Grbavica" ili "Bilino polje" nisu nešto što će donijeti prevagu sasvim sigurno.

NN: Može li prevagu donijeti to što su Belgijanci već osigurali plasman?

ŠABIĆ: Ne znam koliko je utemeljana ta priča da oni dolaze oslabljeni, sa drugim timom i slično. Eventualno bez jednog ili dva igrača i ako dođu, neće se ništa značajnije desiti. Imaju 25 igrača na spisku i svaki od njih jednako čeka momenat i crpi dodatnu afirmaciju u svakoj utakmici bez obzira na njen značaj. Svi oni igraju u velikim klubovima, za reprezentaciju koja je u svjetskom vrhu i sigurno da će u Sarajevu nastojati to potvrditi. Ipak, moramo gledati samo sebe, a nikako analizirati eventualne izostanke u protivničkom taboru.