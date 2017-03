Nikola Nikić analizirao igru rivala i šanse BiH za Mundijal

Bili desetkovani ili u najjačem sastavu, Grci će se i u Zenici "parkirati" i igrati svoj prepoznatljiv fudbal, a mi ih moramo znati nadmudriti i ne dozvoliti da prebace pritisak i nervozu na nas, kazao je Nikola Nikić, proslavljeni fudbaler.

Smatra da "zmajevi" u narednoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Helena u junu na "Bilinom polju" mogu napraviti dobar rezultat i korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Kvalitet, kaže, nije upitan, samo je potrebna psihološka stabilnost.

"Bio sam u Pireju. Imali smo Grke u džepu, trebali smo ih dobiti četiri-pet razlike, ali smo dozvolili da prenesu nervozu na nas. To nam se u Zenici ne smije desiti. Moramo mi biti ti koji vladaju situacijom", istakao je Nikić.

Nastupajući u Arisu i PAOK-u proveo je u Grčkoj niz godina i odlično upoznao tamošlji mantalitet. Ponešto bi, kaže, i "zmajevi" trebalo da nauče od Helena.

"Oni su majstori destruktivne igre kada to treba. Vidjeli ste kako su igrali Grci u Belgiji. 'Parkiraju se', disciplinovano čekaju, pomalo provociraju, stvaraju nervozu i tjeraju protivnika da griješi. Zapravo njihov selektor Mihajl Skibe kao da je sin Ota Rehagela. Postavio je istu taktiku, a Belgijanci su kružili okolo. Valjda su previše gledali Barselonu pa pokušavaju lepršavom igrom da nešto naprave. To nekad pokušavamo i mi, previše napadački i atraktivno, pa nas to zna skupo koštati. Ne može uvijek biti lijepo i dopadljivo", istakao je Nikić.

Grci bh. timu nisu prijatan rival. "Zmajevi" su samo jednom slavili protiv njih i to u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

"Ne odgovaraju nam kao nekad sovjetske ekipe Jugoslaviji. Međutim, Baždarević zna šta radi, naši igrači su u formi i možemo ih dobiti u Zenici. Dobro je što će Grci biti oslabljeni, iako to u njihovom slučaju nije presudno. Oni igraju gotovo identično i kada gube i kada vode i kada su u najjačem stastavu i kada su oslabljeni. Ipak, iako su tvrdi, ima tu i rupa. Najveća je na lijevoj strani, a zna to i Meša", upozorio je Nikić.

Iako su trenutno trećeplasirani sa tri boda manje od Balgije i jednim od Grčke, Nikić bh. reprezentativce vidi kao učesnike Mundijala u Rusiju.

"Bez obzira na sve, mislim da Grke možemo dobiti dva razlike u Zenici. Mi smo kvalitetniji od njih, a u slučaju pobjede, biće nam puno lakše kasnije igrati sa Belgijom. Hladne glave možemo direktno na Mundijal. Taj mentalni pristup će presuditi, jer Grci neće doći da igraju dopadljivo, već iritantno", keže Nikić.

Osvrnuo se i na ostale reprezentacije iz regiona.

"Orlovi" više ne igraju lepršavo. Nije to više napadački po svaku cijenu. Sada daju gol i hajmo nazad. Zbog toga imaju rezultat i velike šanse da se plasiraju. Hrvatska ide sigurno, a žao mi je što su Crnogorci ispustili dobru priliku protiv Poljske", zaključio je Nikić.

"Željo"

Novi format BHT Premijer lige BiH Nikić je ocijenio veoma pozitivnim, iako se, kako kaže, prvak već zna.

"Prvenstvo je zaista napredovalo. Uzbudljive su utakmice. Dilema je sad to drugo mjesto, jer će 'Željo' biti prvi", rekao je Nikić i dodao:

"Velike pohvale idu i svim navijačima. Sve je manje incidenata i drago mi je zbog toga. Upravo zbog navijača volio bih i da Čelik ostane u ligi. Mada je sitaucija teška. Kada govorim o meni najdražim navijačima 'Želje, radujem se što će dobiti lijep stadion. Biće 'Grbavica' ko bombona."