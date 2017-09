Njemački navijači izazvali skandal u Pragu: Vrijeđali protivnika, uzvikivali "Sieg Heil"

Fudbalska reprezentacija Njemačke i dalje ima stopostotni učinak. U petak je u kvalifikacijama za SP 2018. u gostima svladala Češku 2:1, a pobjednički gol zabio je Mats Humels u 88. minutu.

Time je Njemačka ujedno napravila uslugu Sjevernoj Irskoj koja je pobjedom protiv San Marina 3:0 pobjegla Češkoj na sedam bodova razlike u borbi za drugo mjesto u grupi C, koje vodi u dodatne kvalifikacije.

Ovu važnu pobjedu zasjenili su njemački navijači skandaloznim ponašanjem na tribinama. Već na početku su ometali intoniranje himni, zatim su koristili pirotehnička sredstva, vrijeđali su napadača Lajpciga Tima Vernera, inače strijelca prvog gola, a više puta tokom susreta čulo se i ono zloglasno ''Sieg Heil''.

"Ovo je katastrofa. Ovakva podrška s tribina nam ne treba. Ovo nisu navijači, to su huligani koji nemaju veze sa fudbalom ", rekao je nakon susreta bijesni Mats Humels i dodao:

"Cijelo su vrijeme vrijeđali Vernera i skandirali su nacističke poruke. Kako sam rekao, to nisu naši navijači, od njih se distanciramo i ne želimo se dovoditi u vezu s ovim. To je razlog zašto se na kraju susreta nismo uputili do tribine da se zahvalimo navijačima."

(index.hr)