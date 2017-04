Nojer zbog loma stopala van terena do kraja sezone

Golman Bajern Minhena Manuel Nojer slomio je lijevo stopalo u ravanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona, u kojoj je njegov tim poražen od Real Madriada sa 4:2 na Santijago Bernabeuu.

Iskusni čuvar mreže mogao bi zbog povrede da propusti nastavak sezone.

Nijemac je povredu doživio u nadoknadi vremena, u pokušaju da zaustavi treći gol Kristijana Ronalda. Iz šampiona Bundeslige su poručili da će Nojer morati na detaljne preglede po povratku u Minhen, te da će oporavak zavisiti od toga.

Zbog povrede stopala Nojer je prethodno propustio dve utakmice njemačkog prvenstva, da bi se na teren vratio upravo u utakmicama protiv madridskog Reala.

Do kraja sezone Bajernu je ostalo pet utakmica u domaćem šampionatu, u kome drži vodeću poziciju, kao i mečevi Kupa Nemačke, gdje se u polufinalu sastaje sa Borusijom iz Dortmunda.

