Očajan 153. derbi i remi Zvezde i Partizana

BEOGRAD - Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su nerješeno 1:1, u 153. vječitom derbiju i duelu 25. kola Superlige Srbije.

Duel najvećih srpskih klubova pred preko 40.000 navijača na stadionu ’Rajko Mitić’ donio je veoma loš fudbal i po gol na obije strane, što je rezultat kojim će zadovoljnija biti Zvezda koja je na čelu tabele zadržala šest bodova prednosti.

Crveno-bijeli su poveli golom Gelora Kange koji je u 34. minutu poslije dodavanja Boaćija pogodio za 1:0, ali je tome prethodilo dodavanje Džona Ruiza iz gol-auta.



Partizan je u većem dijelu utakmice imao iniciajtivu, ali nije viđena nijedna gol šansa tokom 90 minuta i to dovoljno govori kakav je fudbal viđen na najvećem stadionu u Srbiji. Đurđević i Leonardo imali su nekoliko dobrih pokušaja, na drugoj strani Ruiz, Kanga i Boaći su pokušavali, ali sve to je bilo premalo za najveći meč srpskog fudbala.



Partizan je zasluženo stigao do boda u 87. minutu kada je Uroš Đurđević iskoristio centaršut Vulićevuića sa desne strane i glavom je pogodio mređu Manojlovića.



Ono što je dobro je da nije bilo prevelikih incidenata kao što smo navikli, pa je u prvom dijelu viđen mali prekid zbog baklji koje su navijači crno-bijelih ubacili sa južne tribine.