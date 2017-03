Ovako je Gvardiola reagovao na gol koji je eliminisao njegov tim

Pep Gvardiola prvi put u svojoj trenerskoj karijeri nije dogurao do polufinala Lige šampiona. Na putu mu se ispriječio Monako, a slavni Španac nije skrivao razočaranje.

Nakon pobjede Mančester Sitija u prvoj utakmici 5:3, kladionice su za prolaz davale puno veće šanse 'građanima', ali Monako je slavio u uzvratnom meču s 3:1 i zbog pravila gola više u gostima prošao u četvrtfinale.

Gvardiolinom Sitiju presudio je gol Bakajoka u 77 minuti za konačnih 3:1, a reakcija trenera nakon njega obišla je svijet. Gvardiola je bio bijesan.

"Igrali smo odlično u drugom poluvremenu, ali smo zaboravili da bi to morali i u prvom poluvremenu. Samo drugo poluvrijeme nije bilo dovoljno. Iz ovoga moramo naučiti jer nam očito nedostaje iskustva", rekao je Gvardiola nakon susreta.

Pep's reaction to Monaco's third goal tells its own story! #UCL pic.twitter.com/WTLNgdcecZ