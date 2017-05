Oven razbjesnio navijače Liverpula: Pokrenuta peticija da ga izbace iz kluba

Bivši engleski reprezentativac Majkl Oven kao stručni komentator finala Lige Evrope oslovio je Mančester junajted kao "mi" što je odmah izazvalo bijes među navijačima Liverpula.

"Treba nam još jedan gol", rekao je Oven u sinoćnjem prenosu.

Navijači Liverpula nikad nisu Ovenu oprostili što je, nakon što je iz Liverpula otišao u Real, iz Njukasla prešao u Mančester junajted.

To je shvaćeno kao neviđena izdaja igrača koji je ponikao u Liverpulovoj akademiji i za Redse u 297 utakmica zabio 158 golova.

Nisu se pomirili s tim ni nakon što ga je Liverpul prošle godine vratio u klub kao međunarodnog ambasadora. Oven im je sinoć ponovno stao na žulj.

Nekolicina Liverpulovih navijača pokrenula je peticiju da se Ovena odmah izbaci iz kluba, a u samo nekoliko sati prikupljeno je više od 8.000 potpisa.

Liverpool fans set up petition to remove Michael Owen as club ambassador after he called Manchester United 'WE' https://t.co/QguHoLDfpJ pic.twitter.com/HeK6bmFxvY