Ovog vikenda nastavlja se BH Telecom Premijer liga BiH

Utakmicama 19. kola ovog vikenda nastavlja se takmičenje u BH Telecom Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a derbi je zakazan za nedjelju, kada Krupa dočekuje Željezničar.

Domaćini meč dočekuju oslabljeni neigranjem nekoliko iskusnijih igrača. Zbog tri žuta kartona izostaće Elvir Kojić, Ozren Perić i Irfan Jašarević. Novajlija Nemanja Kartal je povrijeđen, Uroš Mirković je rovit, dok Adel Halilović još nije registrovan. Mladi čuvar mreže Mladen Ilić se oporavio, ali će između stativa stajati Jovan Kutić.

"Uvjeren sam da smo pauzu koja je trajala nešto manje od tri mjeseca maksimalno iskoristili i dobro se spremili za praznik fudbala u Krupi, odnosno derbi sa Željezničarom. Jedan od najtrofejnijih klubova ove se zime značajno pojačao. Dobro su igrali protiv kvalitetnih rivala na pripremama, a sve to mojoj, iako desetkovanoj i mladoj, ekipi samo će biti motiv više da pruži jednu kvalitetnu partiju. Bez obzira na to što je rival iskusniji, nećemo se lako predati i očekujem da iz jedne dodatne motivacije i organizovane igre dođemo do pozitivnog rezultata, odnosno ostanemo neporaženi", kazao je Starčević.

Zbog malog broja igrača na raspolaganju na spisku za ovaj susret biće i juniori Nebojša Gvozdenović i Vladimir Ilić. Iako poražena, Krupa se i u prvom ovosezonskom duelu pokazala kao nezgodan rival "plavima". Na "Grbavici" su izgubili 1:2, ali su osam minuta pred kraj meča imali bod u rukama. Dodatno upozorenje gostima je podatak da Krupa ove sezone ima upisan samo jedan domaći poraz.

"Znamo da nas očekuje veoma teško gostovanje. Više pokazatelja upozorava da ne smemo biti opušteni nijednog trenutka. Kada neka ekipa izgubi samo jednu utakmicu kući, to ne može da bude slučajno. Nadam se da ćemo sve dati kako bismo im pokvarili taj deo statistike. Pokušaćemo sve da dođemo do tri boda, koja bi nam bila i te kako bitna za otvaranje nastavka sezone", ističe Slavko Petrović, trener Željezničara.

Zanimljivo će biti i u subotu u Doboju kod Kaknja. Mladost će ugostiti Slobodu, koja je pod imperativom pobjede zbog borbe za ulazak u Ligu za prvaka, odnosno ostanak na trenutnoj šestoj poziciji.

"Biće to izuzetno neugodna utakmica. Dolazi nam tim koji se nije puno mijenjao ove zime kada je upitanju njihova udarna postava, tako da nas čeka puno posla na putu do bodova. Oni imaju svoje ambicije, ostanak među šest, a mi da pokažemo da smo u pripremama ipak nešto udarili i da ćemo ovog proljeća izgledati sasvim drugačije nego jesenas. S obzirom na to da će i teren biti težak, pitanje je koliko će biti kvalitetne igre, ali pokušaćemo", najavio je Husref Musemić, koji dobro poznaje Tuzlake s obzirom na to da je prije Mladosti sjedio upravo na klupi tima s "Tušnja".

Vlado Jagodić smatra da bi eventualna tri boda iz Doboja kod Kaknja bila odlična uvertira ne samo za ostvarenje kratkoročnog cilja, plasmana u Ligu za prvaka, nego i najava "proljetnog buma".

"Ovo je veoma bitna utakmica za nas. Razgovarao sam sa svojim igračima, rekao im da će se igrati fudbal i poslije te utakmice, ali mi moramo učiniti sve da napravimo ono što najavljujemo. To je da budemo konkurenti ne samo za Ligu za prvaka, nego i nešto više, a polazna tačka trebalo bi da bude protiv Mladosti. Moramo protivniku nametnuti stil kakav mi želimo, jer naš jedini cilj je pobjeda", istakao je Vlado Jagodić, strateg Tuzlaka.

On zbog zdravstvenih problema neće moći računati na Aleksandra Subića, dok se čeka radna dozvola za Almedina Zilkića i Miloša Kalezića. Parovi 19. kola, subota: Radnik - Olimpik 14 časova, Mladost - Sloboda 14, Metalege BSI - Široki Brijeg 14.30, Čelik - Zrinjski 17; nedjelja: Sarajevo - Vitez 13, Krupa - Željezničar 14.30.

Novi stil igre Širokog

Fudbaleri Širokog Brijega ovog vikenda gostuju u Banjaluci ekipi Metalegea. Tim sa "Pecare" zimske pripreme iskoristio je za prilagođavanje novom stilu igre.

"Promijenili smo malo stil igre, koji bi trebao donijeti rezultat. Novine koje je unio šef stručnog štaba Goran Sablić igrači su prihvatili i prema onome što su do sada pokazali svi smo zadovoljni. U goste Metalegeu putujemo spremni i uvjereni da možemo postići dobar rezultat. Ako igrači ponove ono što smo radili na treninzima, pokažu dozu borbenosti, trke i agresivnosti koju tražimo, pobjeda ne bi smjela izostati", kazao je Mirko Hrgović, pomoćni trener Širokog.