Paje: Nisam više mogao igrati za bunkeraša

Dimitri Paje bezobrazno i nezahvalno je ucjenjivao Vest Hem u januaru, da bi izdejstvovao povratak u Marsej, jer kako kaže nije više mogao igrati za bunkeraša, sretnika kojem je najbolji igrač stativa.

Tako je izdao Hamerse, među koje je došao samo godinu i po ranije (za 15 miliona evra) i koji su mu se za sjajne igre nedugo prije odužili novim ugovorom, najraskošnijim u istoriji kluba.

Iznevjerio je i Bilića koji ga je u svakoj prilici hvalio, a kasnije mu se sve više i neukusno ulizivao, svjestan da je Paje daleko najbolji igrač tima koji je prošle sezone senzacionalno osvojio šesto mjesto.

Bilić ga je po guzi gladio perom kako bi zadovoljio najveću zvijezdu i natjerao je na ostanak, a uprava mu je asistirala poklanjajući Pajeu milionn funti, "bonus za vjernost".

Vjerni "Dimi" (kako mu je stalno tepao Bilić) za sve ovo odužio se ultimatumom da neće igrati ni trenirati za Vest Hem i tražeći odlazak.

Dva mjeseca nakon što je u tome uspio, a Marsej mu ispunjenje želje platio 30 miliona evra odštete, Paje u intervjuu L'Equipeu objašnjava kako se to odjednom miljenik istočnog Londona odlučio na odlazak.

"Nisam se htio boriti za opstanak u Premier ligi, a najviše mi se nije sviđao način na koji smo igrali, defenzivno, obranaški", rekao je Peje.

Bilićev Vest Hem igrao je 5-4-1, što mi je bilo neizdrživo. Iza jedinog napadača imao sam svu slobodu, ali nisam imao s kim igrati i nisam se mogao izraziti, jer je treneru na prvom mjestu bila obrana. Zbog toga sam odrađivao mečeve bez ikakvog užitka i bio u kontaktu s Marsejom, posebno s trenerom Rudijem Garsijom, čiju filozofiju jako dobro poznajem. Nisam ucijenio Vest Hem, nego nisam htio tamo izgubiti još šest mjeseci", istakao je Paje.

On objašnjava kada mu je prekipilo u Londonu

"Nakon nevjerovatno sretne pobjede na domaćoj utakmici protiv Hala, 17. decembra, kada je Vest Hem jedva dobio 1:0 jer nam je protivnik četiri puta gađao stativu. Nisam mogao pojmiti kako su poslije u svlačionici svi bili sretni, iako nam je igrač utakmice bila stativa. Shvatio sam tada da u takvom timu i takvom okruženju u nikako ne mogu napredovati i hitno sam trebao novi izazov", zaključio je Paje.

Otkriva i da je o tome na vrijeme upoznao trenera i upravu.

"Upozorio sam ih da ću otići zbog navedenih razloga, ali očigledno me nisu shvatali ozbiljno. Rekao sam im da preuzimam odgovornost za moje postupke, a trener Bilić je znao da se više ne vidim u ekipi koju on vodi. Pričali smo kada sam se vratio s Evra, ali klub je tada rekao da ne mogu otići. Poštovao sam to, ali kako je vrijeme prolazio, klub je u ovoj sezoni igrao sve gore i nisam više htio ostati", rekao je Paje.

(index.hr)