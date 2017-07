Petrović kupi stvari, nova šansa za Adžema

Slavko Petrović od danas više nije trener Željezničara, a na njegovo mjesto sjeda Admir Adžem, koji će debitovati već danas protiv GOŠK-a u 1. kolu BHT Premijer lige BiH.

Petrović je danas sa rukovodstvom kluba dogovorio sporazumni raskid saradnje, a mediji su tokom dana pisali da je dobio otkaz. Srbijanski stručnjak je na "Grbavicu" stigao prošle sezone. Željezničar je vodio u 36 utakmica, a ostvario je 21 pobjedu, 10 remija i pet poraza. "Plavi" su se do posljednjeg kola prošle sezone borili za titulu prvaka BiH, ali su na kraju morali da čestitaju ekipi Zrinjskog. Ipak, posla ga je koštala eliminacija sa međunarodne sezone pošto je Željezničar ispao od AIK-a iz Stokholma u 2. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Očekivalo se da se uočeni nedostaci isprave, te da ekipa zaigra onako kako se od nje očekuje. Međutim, nakon nastupa u Evropskoj ligi evidentno je da se stagnacija nastavila, te da poboljšanja u igri gotovo i nema. Zbog toga je jednoglasno odlučeno da se sa dosadašnjim šefom stručnog štaba prekida saradnja", piše u saopštenju kluba, gdje se dodaje da mjesto šefa struke preuzima dosadašnji trener juniorske ekipe koja je prošle godine osvojila titulu prvaka BiH.

"Plavi" su naglasili da je Adžem mlad i perspektivan trener i nakon tri godine će ponovo voditi Željezničar.

Za vikend je počela i BHT Premijer liga BiH, a ako se po jutru dan poznaje, odnosno barem prve dvije utakmice nove sezone nisu najbolja najava prevelikih uzbuđenja u fudbalskom karavanu. U Bijeljini i Doboju kod Kaknja strijelci prvog dana vikenda nisu bili pretjerano raspoloženi. Samo jedan postignuti gol treneri većinom smatraju uobičajenim za start sezone, ali se nadaju da su svemu uveliko kumovale i ekstremno visoke temperature. U jednom od derbija 1. kola Radnik i Krupa podijelili su bodove sa mršavih i nepopularnih 0:0.

"Iako su uslovi za igru bili zaista teški, momci su na plus 37 stepeni ipak uspjeli odigrati prilično zanimljivu utakmicu. Željeli smo pobjedu, željeli smo više, ali kada se sve sagleda, po prikazanom na obje strane, mislim da je konačan ishod 0:0 najrealniji za ove ekipe", rekao je Mladen Žižović, šef stručnog štaba Radnika.

Njegova ekipa u narednom kolu gostovaće u Tuzli. Protiv Slobode će pokušati nadoknaditi dva boda ispuštena na domaćem terenu. Slobodan Starčević, šef stručnog štaba Krupe, nije bio razočaran bodom, ali smatra da njegova ekipa može i bolje od prikazanog u Semberiji. Akcentovao je završnicu meča u kojem se njegovi puleni nisu najbolje snašli.

"Objektivno gledajući, protivniku nismo mogli da pariramo u zadnjih 20 minuta. Da li je razlog velika vrućina ili nešto drugo - ostaje da izanaliziramo. Činjenica je da nismo igrali na onom nivou iz pripremnih mečeva", istakao je Starčević, čiji tim će u narednom kolu ponovo biti gost, i to ovaj put Vitezu:

"Ovo nije loš rezultat za Krupu, ulazimo u prvenstvo sa jednim bodom iz jednog meča i to nije loše, ali mislim da ćemo napraviti određene izmjene u narednih sedam dana. Nismo adekvatno odgovorili na igru Radnika".

Prvi se u listu strijelaca u novoj sezoni upisao nekadašnji igrač Radnika i Željezničara Milivoje Lazić i Mladosti je donio pobjedu protiv Viteza (1:0). Mrežu je zatresao u 34. minuti odličnim šutem s oko 20 metara. Isti igrač je imao odlične prilike i u 79. i 86. minuti. Bio je to i prvi zvanični meč za Edisa Mulalića na mjestu trenera Mladosti i na kraju je poručio da je svaka pobjeda, pa makar i minimalna veoma značajna.

"Prvo kolo uvijek trasira put, a mi smo ga završili pobjedom i to je jako bitno. Ako je neko mislio da ćemo postići četiri-pet golova već u prvom kolu, onda se grdno prevario. Najvažnije je da smo pokazali da smo na dobrom putu i nadam se da ovaj koncept može zaživjeti. Imamo kompletno novi tim, za pet sedmica priprema to ne može zaživjeti u potpunosti. Vidjelo se da smo odsutni u nekim trenucima utakmice, što ćemo mi interno riješiti. Najvažnije je da smo upisali tri boda. Sve u svemu - zadovoljan sam", istakao je Mulalić, koji će u narednim danima ekipu pripremati za novi domaći duel i to protiv njegove bivše ekipe Željezničara.

Njegov kolega i strateg Viteza Ivica Bonić smatra da je utakmica bila zanimljiva, a razlog poraza vidi u osipanju igračkog kadra ovog ljeta.

"Došli smo ovdje da ostvarimo povoljan rezultat, ali se pokazalo da je Mladost trenutno kvalitetnija. Iskoristili su jednu grešku naše odbrane i postigli pogodak. Moji igrači su dali maksimum i u tom segmentu mogu biti zadovoljan, ali ne i rezultatom. Na kraju sezone smo ostali bez 15 igrača, od toga 10 standardnih, i to je ostavilo traga na nas. Bili smo oslabljeni za neigranje tri pojačanja koja su nam došla i koje nismo uspjeli registrovati. Bilo je igrača u ekipi koji su došli prije dva dana. Nadam se da ćemo u nastavku igrati bolje", zaključio je Bonić.

Samo jedan pogodak

Rezultati 1. kola: Radnik - Krupa 0:0, Mladost Doboj Kakanj - Vitez 1:0. Sinoć: Sarajevo - Zrinjski, Borac - Čelik, Široki Brijeg, Sloboda. Večeras: Željezničar - GOŠK (20.30).

"Željo" dočekuje GOŠK

Posljednja utakmica 1. kola BHT Premijer lige BiH igraće se večeras na stadionu "Grbavica", gdje će Željezničar od 20.30 dočekati povratnika u bh. elitu ekipu GOŠK-a. Susret je odgođen zbog nastupa "plavih" u drugom pretkolu Lige Evrope i gostovanja u Švedskoj. Nakon eliminacije sa međunarodne scene "Željo" će pokušati da popravi utisak u domaćem prvenstvu, a u prvom kolu biće oslabljeni neigranjem iskusnog Jadranka Bogičevića.