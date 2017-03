Pike poručio navijačima Barse:Bolje neka ostanu kod kuće

Žerard Pike pozvao je navijače Barselone da prestanu zviždati portugalskom veznjaku Andreu Gomesu koji je u nedjelju zabio prvi gol za katalonjski klub otkad je prošlog ljeta stigao iz Valensije za 35 miliona evra.

Gomes se našao na meti navijača Barse nakon poraza 0:4 od PSŽ-a u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Naime, već na sljedećoj utakmici protiv Leganesa navijači su ga pošteno izviždali. U revanšu protiv PSŽ-a ušao je tek u 84. minutu, a u nedjelju protiv Valensije trener Luis Enrike uveo ga je u igru u 74. minutu. Ali navijači su ga izviždali i prije ulaska na teren.

"Jedna je stvar ako igrate loše i navijači vam zvižde, ali kada vam to rade prije negoli ulazite u igru, to je nešto sasvim drugo. Tako vam ubiju samopouzdanje. Oni koji to rade, bolje im je da ostanu kod kuće", izjavio je Pike.

Uprkos zvižducima Andre Gomes je na kraju ipak mogao biti zadovoljan, jer je u 89. minutu zabio za pobjedu Barse 4:2, a trener Luis Enrike je istakao da mu je drago zbog toga.

"Drago mi je da je zabio svoj prvi gol za Barsu, za mene je to bio najsretniji trenutak na utakmici. Gomes je vrlo talentiran i siguran sam da će biti vrlo važan igrač za Barcelonu u budućnosti", zaključio je Enrike.

(dnevnik.hr)