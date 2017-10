Piksi: Ako mene pitate već smo u Rusiji

Legendarni srpski fudbaler Dragan Stojković Piksi govorio je za srpske medije u Beču, gdje reprezentacija Srbije u petak (20.45) protiv Austrije igra pretposljednji meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Srbiji je potrebno da pobjedi Austriju ili Gruziju u ponedjeljak kako bi se direktno plasirala u Rusiju, a Stojković smatra da to ne treba dovoditi u pitanje.

"Ako mene lično pitate, mi smo već u Rusiji. Sa ove pozicije to mogu da kažem, sa neke druge naravno ne bih. Ali sami odlučujemo o svojoj sudbini, imaćemo podršku sa tribina, evo i ja sam tu, prvi put da ih gledam uživo, jer ranije nisam mogao zbog obaveza u Kini. Obavili smo ogroman posao u Dablinu kad smo pobedili Irsku. Velika je to pobeda bila, ona je ta koja ti pruža sve ovo sada. Samo moramo da sve ovo overimo u matematičkom smislu i da nas obaveste da smo u Rusiji. Ova ekipa ide na Mondijal sigurno. Da li sutra ili za nekoliko dana to je i najmanje važno", zaključio je Stojković.

Izabranici Slavoljuba Muslina imaju 18 poena i prvi su na tabeli Grupe D, dok ih prate Vels sa 14 poena i Republika Irska sa 13 poena.

U petak osim meča Austrija - Srbija, u istoj grupi se sastaju i Gruzija - Vels i Republika Irska - Moldavija.

(sportklub.rs)