Pjanić: U odličnoj smo formi, čeka nas najvažniji dio sezone

Miralem Pjanić, fudbalski reprezentativac BiH i prvotimac Juventusa, istakao je za klupski internet portal da se njegov tim nalazi u odličnoj formi, ali da ih tek očekuje najvažniji dio sezone, javlja AA.

Aktuelni šampion Italije u nedjelju je stigao do važne pobjede rezultatom 1:0 u derbiju 23. kola Serije A protiv Intera. “Stara dama“ sada ima šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli i utakmicu manje.

“U ovom trenutku smo u odličnoj formi, igramo dobar fudbal i uspostavili smo dobar balans između postignutih golova i branjenja našeg gola. Inter nam je dosta zagorčao život, ali naša forma na domaćem terenu uvijek je bila naš as iz rukava. Rijetko ispustimo situaciju iz naše kontrole, a to se moglo vidjeti i u nedjelju“, kaže Pjanić za Juventusov portal.

Ali, prema Pjanićevom mišljenju pred njim i njegovim saigračima su pravi izazovi. Počinje nokaut faza Lige šampiona, a u prvenstvu će biti teško zadržati prednost, jer pratioci ne odustaju tako lako.

“Naša ekipa ima širinu i prepuna je kvaliteta. Kada imate snagu u širini to omogućava treneru da prilagođava startnih 11 bilo kojem rivalu. Najvažniji dio sezone tek slijedi i moramo biti sigurni da smo spremni za to. Što sezona više odmiče to je sve manje prostora za greške. Naši pratioci u prvenstvu neće odustati od potjere i ne smijemo odmarati na lovorikama“, kazao je Pjanić.

Poslije 23 odigrana kola u Seriji A torinski klub je na vrhu tabele sa 54 boda, šest više od drugoplasiranog Napolija koji ima jednu utakmicu više. Treća je Roma sa 47 bodova i istim brojem odigranih susreta kao Juventus.

“Juve“ će svoj zaostali susret protiv Crotonea odigrati sutra uvečer u gostima sa početkom u 18 sati.