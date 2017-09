Playboyeva zečica luda za hrvatskim fudbalerom: Skinula se za Ivana Perišića

Ivan Perišić oduševio je fanove na Apeninskom poluostrvu prošlog vikenda. Njegov volej još "odzvanja" italijanskim medijskim prostorom, ali i na Ostrvu.

Ejpril Samers, britanska "plejboj zečica", veoma je popularna kod Italijana. Veliki je fan Intera, pa tako i hrvatskog reprezentativca.

"Želim proslaviti što je Ivan ostao u našim redovima. Sretna sam što ću te i dalje gledati u Interu, komadu!", napisala je Ejpril.

I want to celebrate #PERISIC remains with our #inter #perisic2022 !! I am happy to continue watching you play babe thanks #Spalletti pic.twitter.com/LlWi8mrfMY