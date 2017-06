Pljušte optužbe između Sindikata fudbalera i FK Sloboda

Fudbalski klub Sloboda nije izvršio svoje obaveze, uslovna licenca više ne postoji, jer dug prema igračima je izmirio samo djelimično ili nikako, poručili su iz Sindikata profesionalnih fudbalera BiH.

Na reakciju iz Uprave Tuzlaka nije se dugo čekalo. Predsjednik kluba sa "Tušnja" Senad Mujkanović oštro je odgovorio i najavio tužbu protiv čelnika Sindikata i bivšeg igrača, koji od Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH zahtijevaju da Tuzlaci odmah plate kompletan dug, jer će svaka drugačija odluka sljedeće prvenstvo činiti neregularnim.

"Drugostepena komisija za licenciranje N/FS BiH je 9. jun odredila kao posljednji rok za isplatu duga, kada je tuzlanskoj Slobodi dala uslovnu licencu za nastup u Premijer ligi BiH u narednoj sezoni. Sloboda je obavezana da Ivanu Kostiću isplati 60.000 KM, Ivanu Fatiću 29.337, Mahiru Kariću 18.000, Damiru Mehidiću 15.400 i Miljanu Govedarici 12.400. Umjesto toga Sloboda je Kostiću isplatila 28.500 KM, Mehidiću 3.400 KM, a Govedarici 1.800 KM. Još su oni pravi srećnici, jer Karić i Fatić nisu dobili niti jednu KM koju su pošteno zaradili", navodi se, između ostalog, u saopštenju Sindikata.

Postavili su i pitanje kako je Uprava kluba Tuzlaka došla i do isplaćenog novca.

"Kako je Sloboda došla do isplaćenih iznosa nije jasno ni najsposobnijim upravljačima bh. prezaduženih državnih, entitetskih, kantonalnih, općinskih i opštinskih "iz šupljeg u prazno" budžeta. Kako se 15.000 evra pretvori u ništa? Ili 12.400 u 1.800 KM? Može li nam iko iz Slobode dati recept za ovu magiju?", pitaju se u Sindikatu.

Iz Slobode su uzvratili kontramjerom i poručili Aldinu Džidiću, koji predstavlja Sindikat, te igraču i Mahiru Kariću, da oni vrate novac koji su ostali dužni u vrijeme dok su nosili dres Tuzlaka.

"Taj sindikat i mišljenje ljudi iz tog sindikata mene zanimaju kao lanjski snijeg. Mogu vam samo reći da se protiv Aldina Džidića upravo piše tužba za 35.000 KM koje je odnio iz Slobode, a nije odradio posao koji je ugovorom bio dužan. Pričam o periodu kada je bio igrač Slobode. Isto tako i protiv Mahira Karića, koji je odnio 44.200 KM, a na to je još klub platio porez, a ni on nije ništa odradio. Pobjegao je iz kluba", tvrdi Mujkanović.

On dodaje da je Sloboda sve svoje obaveze odradila u skladu sa zakonom i zahtjevima N/FS BiH.

"Sindikat profesionalnih fudbalera nije knjigovodstvena agencija da zna uporediti dokumentaciju. Ne znam na osnovu čega su oni utvrdili tolika dugovanja. Sve je čisto i regularno. Ono što su igrači zaradili, mi smo im platili, a to što su se u njihovim tužbama po ustaljenom običaju ugradili advokati i za sebe predvidjeli nekoliko hiljada KM, to nije naš problem. Sloboda će igrati naredne sezone BHT Premijer ligu svidjelo se to Sindikatu ili ne", zaključio je Mujkanović.