Pokušaj namještanja utakmice u BiH zabilježen na diktafonu?

Upravni odbor FK Olimpic na sjednici održanoj u nedjelju analizirao je dešavanja na utakmici 7. kola Lige za opstanak između NK Metalleghe BSI i FK Olimpic odigranoj prethodnog vikenda u Banjaluci.

Upravni odbor Olimpica se žalio na regularnost cijele utakmice kao i na suđenje.

Osim toga, u saopštenju se navodi da su igrači Olimpica u Banjaluci bili izloženi velikim pritiscima koji su rezultirali uvredama i fizičkim napadom.

Posljednja odluka donesena na sjednici tiče se navodnog pokušaja namještanja utakmica, kada je golmanu Olimpica nuđen novac da "malo povuče ručnu".

Kao dokaz za to FK Olimpic je podnio audio snimak razgovora između golmana i čovjeka koji mu je nudio novac.

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Tokom i po završetku utakmice u Banjoj Luci koja je završena neriješenim rezultatom (1:1), fudbaleri i rukovodstvo našeg tima bili su izloženi velikim pritiscima, koji su eskalirali fizičkim napadom na naše igrače po završetku utakmice.

Tokom cijele utakmice naši igrači su doživljavali gnusne uvrede od Mate Neretljaka, trenera ekipe iz Jajca te ostalih ljudi koji su se nalazili u tehničkom prostoru kod klupe NK Metalleghe. Sve je eskaliralo nakon što naši fudbaleri nisu iskoristili jedanaesterac, kada su uvredama bili izvrgnuti Dino Bevab, kojem je dobacivano i povezivano ga sa navodnom prodajom bodova ekipi zeničkog Čelika. Gore navedeno se dešavalo tokom sudijske nadoknade, a po završetku utakmice trener domaćih je krenuo u fizički obračun sa igračima našeg tima, a posebno se okomio na kapitena FK Olimpic Dejana Bandovića, mada uvreda nisu bili pošteđeni ni ostali igrači, koji su se našli na udaru ljudi iz Metalleghea, ali i zaštitara koji su 'osiguravali' sve vinovnike ovog susreta.

Divljačko ponašanje, vulgarne psovke i prijetnje ne priliče čovjeku koji je igrao profesionalni fudbal na visokom nivou, a upravo takvo ponašanje Mate Neretljaka bilo je okidač da i ostali predstavnici domaće ekipe potpuno podivljaju.

Što se tiče same utakmice, dužni smo napomenuti da smo u potpunosti nezadovoljni suđenjem glavnog sudije Ognjena Valjića, koji je svojim odlukama dodatno unosio nervozu među naše igrače, a kazneni udarac koji je dosudio kontra naše ekipe, prema našem skromnom mišljenju nije postojao te ćemo se nakon utvrđivanja svih činjenica žaliti Komitetu za sudijska pitanja. Suđenje Valjića je zadnje u nizu na koje imamo prigovor, s obzirom na to da nam se dešavalo da primamo golove iz nedozvoljenih pozicija, nakon nepostojećih slobodnih udaraca, a da nakon toga za to niko nije odgovarao. Valjićeva arbitraža je u najmanju ruku bila tendenciozna, iako nam je banjalučki arbitar dosudio kazneni udarac, koji nismo iskoristili, mi nismo i ne želimo biti zadovoljni načinom na koji je dijelio (ne)pravdu na ovom duelu.

Posljednja odluka koju je UO FK Olimpic donio na svojoj sjednici tiče se spornog pozivanja naših igrača i nuđenje novca za puštanje utakmice.

Aktuelni UO FK Olimpic je krajem jeseni ušao u pregovore i razgovore o preuzimanju kluba, a utakmica 18. kola Premijer lige BiH, bila je jedna od utakmica na kojoj smo primijetili čudna dešavanja pojedinaca koji su tada nastupali za naš klub. Interesantno je da se i ta utakmica igrala protiv ekipe iz Jajca u kojoj smo poraženi rezultatom 2:0.

Tokom sedmice kapiten FK Olimpic Dejan Bandović je dobio poziv od osobe koja se predstavila kao dobar prijatelj Mate Neretljaka, koja mu pomaže jer je trener Jajčana prema njegovim navodima sam. Bandović se na Ciglanama našao s pozivaocem te odlučio da snimi cijeli razgovor iz predostrožnosti.

Tokom razgovora pomenuti gospodin koji se predstavio kao Sanel Klopić, fudbalski menadžer koji je brinuo o karijeri aktuelnog trenera Metalleghea, je ponudio golmanu Olimpica novac, kako bi on 'povukao ručnu' te na taj način pomogao ekipi Metalleghea da lakše dođe do pobjede. Riječi koje je uputio kapitenu našeg kluba 'Ne izlaziš na centaršuteve, samo lagano i cener je tvoj. Pametan si momak za ideale ginu budale!', jasno sugerišu šta je u pitanju i šta je 'obaveza' Dejana Bandovića. Bandović je rekao da on ne želi da učestvuje u takvim radnjama i da nema namjeru da radi takve stvari na zalasku karijere te da to nema veze sa sportom.

Tokom razgovora Klopić je pominjao i druge utakmice i osobe, koje su 'završavale' utakmice, pa smo jednoglasno donijeli odluku da kompletan snimak razgovora dostavimo istražnim organima i relevantnim komisijama N/FS BiH te ih ovim putem pozivamo da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se ispitao pomenuti slučaj.

Sigurno je da Klopić i slični njemu nemaju šta da traže u sportu uopšte, a na nama svima je da djelujemo i sprečavamo ovakve pojave. Tražimo reakciju N/FS BiH i njenih komisija kako bi se cijeli slučaj ispitao do kraja te provjerili rezultati postignuti tokom proljetnog dijela sezone kao i da se pojača praćenje i ponašanje klubova i službenih lica do kraja prvenstva.

FK Olimpic poziva i ostale klubove i pojedince, da sve anomalije ili sumnje prijave kako bi bh. fudbal stao na zdrave grane te tražimo maksimalne kazne za sve učesnike ovakvih radnji", saopćeno je iz Olimpica.

U nastavku poslušajte, navodni, snimak pokušaja potplaćivanja golmana Olimpica:

(NN, Radiosarajevo.ba)