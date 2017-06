Postignut dogovor između čelnika i navijača FK Borac

U godini u kojoj slave tri decenije postojanja navijači FK Borac, popularni "lešinari", preseliće se s istočne tribine Gradskog stadiona na sjevernu.

Od 1987. godine, kada se na "istoku" pojavio prvi transparent na kojem je pisalo "Lešinari", navijači su vjetar u leđa fudbalerima davali s ove bočne tribine. Sada od sezone 2017/2018. to će raditi sa sjeverne tribine i to je epilog pregovora čelnika kluba i predstavnika navijača.

"Navijači su još jednom pokazali da im je najviše stalo do kluba. Željeli smo da istočnu tribinu stavimo u komercijalne svrhe i naša očekivanja su da će nam publika biti najveći sponzor. Veoma smo zahvalni našim navijačima koji su pristali na ovaj ustupak i drago nam je što imamo njihovu podršku u radu", rekao je Vico Zeljković, potpredsjednik kluba.

Praksa je dosad bila da su gostujući navijači bili smješteni na dijelu sjeverne tribine, a od sezone pred nama svi gosti će biti smješteni na "jugu", gdje će biti montiran boks. Zeljković je istakao da vjeruje da će "sjever" u novoj sezoni biti ispunjen skoro do posljednjeg mjesta jer ističe da navijači znaju koliko su potrebni fudbalerima, koji imaju visoke ciljeve u povratničkoj sezoni u BHT Premijer ligi BiH.

Nakon dominantno osvojene titule prvaka RS, Borac se vraća u bh. elitu, a da neće biti samo epizodisti govore i već angažovana pojačanja. Klub su pojačali Ivica Guberac, Mahir Karić, Fedor Predragović, Goran Galešić, Nemanja Janičić, Mladen Veselinović, Uroš Mirković i Rio Suzuki, a to po svemu sudeći neće biti sve. Želja ljudi u klubu bio je povratak Nemanje Bilbije iz Zrinjskog, ali Blaž Slišković ozbiljno računa na njega naredne sezone pa je izbor pao na iskusnog Bojana Vručinu. Iskusni napadač iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru, a posljednji klub bilo mu je Rudar Velenje. Tamo je na 31 utakmici prvenstva Slovenije prošle sezone postigao četiri pogotka i dodao šest asistencija. U karijeri je, između ostalog, igrao za Slaven Belupo, Škendiju, Trikalu, Panseriakos, Hapoel Tel Aviv, Duizburg... Kako saznajemo, on je veoma blizu dolaska na Gradski stadion i to kao slobodan igrač pošto mu 1. jula ističe ugovor s timom iz Velenja.

Da se ne radi samo na jačanju igračkog kadra govori i to da je Borac u pregovorima s BSKom. Želja "crvenoplavih" je da ima BSK bude drugi tim, u kojem će igrati igrači koji još nemaju mjesta u prvom timu Borca. Do početka sezone trebalo bi da bude poznat epilog ovih pregovora.

Prvi poraz

Fudbaleri Borca poraženi su u prvoj kontrolnoj utakmici na Zlatiboru od ekipe Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije "Nezavisnost" 0:1. Drugu kontrolnu utakmicu na pripremama Borac će odigrati sutra protiv rumunske Konkordije.