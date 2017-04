Potukli se saigrači, rastavljali ih protivnički fudbaleri

Nije strano da se navijači potuku na tribinama, ali kada se na terenu potuku igrači istog tima, to je dodatna sramota, a upravo se to dogodilo u porazu Sent Džonstona na gostovanju kod Hamiltona (0:1) u škotskom Premiershipu.

Glavni akteri bili su branič Ričard Foster i veznjak Dani Svanson. Pred kraj prvog poluvremena jedan drugom nešto su prigovarali, a nakon poluvremena je nastao haos. Igrači su se uspjeli potući, a da na terenu ne bi bilo i krvi pobrinuli su se njihovi saigrači, treneri, pa čak i protivnički igrači koji su odvukli ratoborni dvojac na suprotne strane dok su domaći navijači skandirali: 'Fight, fight!'

Na kraju su oba igrača zaradili crvene kartone, a Sent Džonston je izgubio 1:0 golom u 89. minuti utakmice od tima koji je do ove pobjede bio na posljednjem mjestu Premiershipa.

(dnevnik.hr)