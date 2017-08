Prijetnje i fizički obračun predstavnika Zvezde i Partizana na žrijebu u Monaku?

Fudbalski klub Partizan saopštio je da je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić "fizički nasrnuo" na potpredsjednika Partizana Vladimira Vuletića poslije žrijeba Lige Evrope u Monaku.

Partizan je takođe najavio i da će zbog toga podnijeti žalbu Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA).

"Umesto da sa zadovoljstvom prisustvuje, prvi put nakon 10 godina, žrebu za neko evropsko takmičenje, čemu se i mi u Partizanu iskreno radujemo, jer nam je interes srpskog fudbala iznad svega, očigledno nenaviknut na Grimaldi forum u kojem se obreo, doktor Zvezdan Terzić je, ničim izazvan, nakon žreba, prišao potpredsedniku Partizana Vladimiru Vuletiću, uneo mu se u lice i povlačeći ga za rever sakoa, istakao pretnju 'da će mu otkinuti glavu' ukoliko ga bude dalje spominjao", navodi se u saopštenju Partizana.

Kako se navodi, Vladimir Vuletić je intervenisao riječima da će Terzića uvijek spominjati kada on spominje Partizan i ukazao da takvo ponašanje ne priliči jednom doktoru pitajući da li on to izriče prijetnje fizičkim nasiljem, što je Terzić javno, kao piše u saopštenju, pred svjedocima, potvrdio.

"Na ovaj način su flagrantno prekršene sve civilizacijske, sportske i etičke tekovine, a učinjene su kriminalne radnje koje spadaju u krivična dela po pozitivnom zakonodavstvu ne samo naše države. Sledstveno ovome, FK Partizan će podneti prijave Etičkom odboru UEFA, Etičkoj komisiji FSS i, najzad, policijskim i organima pravosuđa Republike Srbije", navode iz Humske.

Upravo u Monaku su ranije rivali dobili protivnike u Ligi Evrope, Partizan se u B grupi nalazi sa Dinamom iz Kijeva, Jang Bojsom i Skenderbegom, a Crvena zvezda sa Arsenalom, BATE-om i Kelnom u H grupi.