Prodaja ulaznica za utakmicu Borac-Vitez počinje sutra

Prodaja ulaznica za utakmicu 5. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine između Borca i Viteza, koja se igra u nedjelju od 20 časova na Gradskom stadionu, počinje sutra.

Ulaznice mogu da se kupe od 7 do 23 časa u kafe-baru "Garijeva pivnica" u petak i subotu, te na Trgu Krajine od 19 do 23 časa. Na dan utakmice, ulaznice mogu da se kupe na biletarnicama Gradskog stadiona od 16 časova.

Cijene ulaznica su: istočna tribina 5 KM (dame i osnovci (od 6 do 14 godina) 3 KM), zapadna tribina 8 KM (dame i osnovci (od 6 do 14 godina) 4 KM), zapadna VIP tribina 20 KM (broj ulaznica je ograničen), djeca do 6 godina 1 KM.