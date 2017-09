Prvi Englez u Realu nakon Bekama?

Velika fudbalska transfer priča odjeknula je Ostrvom.

Dele Ali na meti je mnogih agenata nakon što je raskinuo saradnju sa svojim dugogodišnjim predstavnicima Impact Sports Managementom. Alli glasi za ponajvećeg talenta engleskog fudbala ne samo trenutno, nego i u zadnjih 10-ak godina, a već ga se ranije povezivalo s prelaskom u najveće klubove svijeta, uključujući i Real Madrid, piše Gol.hr.

Upravo odabir zastupnika mogao bi biti ključni faktor u budućnosti 21-godišnjeg igrača Totenhema. Aliju su pristupila i dva najveća superagenta današnjice – Mino Rajola i Horhe Mendes, a obojica mu kao dio saradnje nude i transfer u redove evropskog teškaša.

Prema pisanju engleskih medija, Rajola bi Alija pokušao dovesti u Mančester junajted, dok bi ga Mendes usmjerio prema Real Madridu.

Ali bi, ako se ostvari taj scenario, postao prvi Englez u Realu nakon Dejvida Bekama, koji je za Kraljevski klub igrao od 2003. do 2007., i Džonatana Vudžeta, najvećeg promašaja Reala u 21. vijeku. On je takođe bio član Reala do 2007., iako je više vremena provodio po bolnicama nego na terenu, odigravši samo 14 susreta u tri godine madridske epizode.

